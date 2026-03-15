El nombre de Luciana Martínez volvió a instalarse con fuerza en las noticias, aunque esta vez lejos del reality que la hizo conocida. La ex participante de Gran Hermano 2024 quedó en el centro de un episodio policial luego de que un turista estadounidense la señalara como una de las personas involucradas en un presunto robo ocurrido en un hotel del barrio porteño de Palermo.

El caso comenzó a investigarse a partir de la denuncia presentada por un hombre de 40 años que se encontraba de visita en la ciudad. De acuerdo con su relato ante las autoridades, la situación se habría desencadenado después de una salida nocturna por distintos bares y boliches de la zona.

Durante esa recorrida, el turista aseguró haber conocido a dos personas con quienes decidió pasar la noche entre copas. Tras compartir bebidas en un local, el grupo, del que sería parte Luciana Martínez, se trasladó hasta el hotel donde el hombre estaba alojado para seguir el encuentro en la habitación.

Según declaró más tarde, el visitante recordó haber consumido alcohol durante varias horas antes de quedarse dormido. Cuando despertó, cerca del mediodía, se encontró solo y comenzó a notar que algunas de sus pertenencias ya no estaban donde las había dejado.En ese momento advirtió la falta de objetos personales importantes, entre ellos su pasaporte y un reloj que llevaba consigo durante el viaje. Frente a esa situación decidió realizar la denuncia, lo que dio inicio a una investigación policial para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada.

Con el avance de las averiguaciones, los investigadores lograron identificar a las personas que habían ingresado al hotel junto al denunciante. Entre los nombres que aparecieron en el expediente surgió el de Luciana Martínez, quien alcanzó notoriedad mediática tras su paso por Gran Hermano 2024.

La ex participante, de 32 años y oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz, había tenido una historia muy comentada dentro del reality por su transformación personal y su decisión de mostrarse públicamente con su nueva identidad durante el programa.

Mientras la causa continúa en proceso, la policía intenta ubicar a la otra persona que habría participado del episodio denunciado por el turista. El caso sigue bajo investigación y el nombre de Luciana Martínez volvió a ocupar titulares, esta vez en un contexto completamente diferente al que la llevó a la televisión.