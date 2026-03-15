Un video inesperado en redes sociales alcanzó para que muchos seguidores se preguntaran qué estaba pasando con Darío Barassi. El conductor apareció grabándose desde una clínica y, aunque rápidamente aclaró la situación, las imágenes generaron un momento de inquietud entre quienes siguen su actividad diaria.

La escena comenzó con una frase cargada de dramatismo que inmediatamente llamó la atención de quienes miraban el clip. Con su humor característico, Darío Barassi expresó: “Ya Diosito, llevame, ya está. Nah, no es nada grave. Me vine a hacer un bloqueo en el ciático”. De esa manera, el propio conductor explicó que había acudido al centro médico para tratar un dolor puntual.

Más adelante, el presentador televisivo amplió los detalles sobre el origen del problema físico. Según contó, todo comenzó después de un golpe fuerte en la zona baja de la espalda que terminó afectando el nervio ciático y le provocó molestias al caminar. En ese contexto explicó: “Los que están viendo el programa se habrán dado cuenta de que estoy rengo, no sé. Tuve un golpe fuerte en la cola, cochina, y se me desajustó el ciático, así que tuvimos que hacer un bloqueo”.

El procedimiento al que se sometió el conductor tenía como objetivo aliviar la inflamación y reducir el dolor que venía sintiendo desde hacía algunos días. A pesar del susto inicial que generó verlo en una clínica, el propio Darío Barassi se encargó de aclarar que no se trataba de una situación grave.

En medio del relato, el animador también dedicó unas palabras para el personal médico que lo asistió durante la intervención. A través del video expresó su agradecimiento por la atención recibida y destacó el trato del equipo que lo atendió. “Gracias a la gente del Mater Dei que me recibieron perfecto”, comentó.}

Las reacciones no tardaron en aparecer debajo del posteo. Colegas, amigos y seguidores comenzaron a dejar mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. Entre los comentarios se pudieron leer frases como “¡Qué tipo divino! Pronta recuperación, hermano", “Cuidate, bebé” y también “El ciático es un dolor tremendo...que te mejores muy pronto“.

Poco después, el propio Darío Barassi volvió a actualizar la situación para llevar tranquilidad. A través de sus historias confirmó que el procedimiento había salido bien y que ya estaba en condiciones de regresar a su casa. La actualización llegó con una frase simple que resumió el final de la jornada: “Estamos bien, ¡nos vamos!“.

volvió a actualizar la situación para llevar tranquilidad. A través de sus historias confirmó que el procedimiento había salido bien y que ya estaba en condiciones de regresar a su casa. La actualización llegó con una frase simple que resumió el final de la jornada: “Estamos bien, ¡nos vamos!“.