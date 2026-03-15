La escalofriante historia de vida de Mavinga de Gran Hermano

Detrás de la fortaleza que Jenny Mavinga proyecta en Gran Hermano, se esconde una biografía marcada por la crudeza y una resistencia poco común. La concursante reveló los traumas que la acompañaron desde su infancia en la República Democrática del Congo. Lejos de las luces, la estilista cargó con el peso de una realidad violenta en su entorno familiar, donde la libertad le fue arrebatada siendo apenas una niña.

El relato conmovió a sus compañeros al detallar un calvario de servidumbre y agresiones por parte de una pariente cercana. Sin rodeos, la participante recordó aquel quiebre definitivo de su inocencia: "A los 7 años fui secuestrada por mi tía materna. Me maltrató como una hija de puta". Aquellos años de encierro forjaron el temple que hoy la define y explica su forma de defenderse en el juego.

Con quince años, Jenny decidió romper el vínculo con quienes la explotaban, lanzándose a un mundo exterior hostil. Al recordar ese primer intento de independencia en las calles africanas, la concursante relató: "A los 15 años dije: ‘Ya me cansé de esta vida’. Me fui a trabajar de moza, me fui a la calle. El primer día me cagaron a palos. Al segundo día volví a buscar trabajo de nuevo".

En su paso por Europa, su fisonomía se convirtió en su herramienta de supervivencia laboral. Mavinga no ocultó la mirada cosificadora que encontró en aquel mercado. Con sinceridad, recordó cómo su apariencia física le abrió puertas en Francia: "Me dieron trabajo porque yo era muy flaquita, con melones… a los franceses les gustan flaquitas con tetas". Ese periodo fue el preludio de su llegada definitiva al continente americano.

El destino de Jenny cambió al conocer a un argentino mientras residía en el Viejo Continente. Aquel vínculo fue el puente hacia una tierra desconocida, representando la esperanza de una estabilidad. Sobre esa etapa, la jugadora explicó: "A los 15 años conocí a mi primer marido. A los 17 me vine con él. Estuve 13 años casada, después me separé". El arribo al país implicó empezar de cero.

Damián, su pareja actual, detalló el esfuerzo de Jenny para insertarse en la sociedad local sin victimizarse. Según su círculo íntimo, lo visto en pantalla es apenas una superficie de su vida. "La historia de ella es muy rica. Ella contó un 10% de todo lo que le pasó. Es medio reticente a contarla porque no le gusta victimizarse", reveló el hombre, subrayando que ella prefiere que se valore su presente laboral.

Los comienzos de Mavinga en Buenos Aires estuvieron ligados al sacrificio físico en ferias populares. Su compañero recordó sus inicios con orgullo: "Ella llegó a los 17 años a la Argentina y trabajó acarreando carros en La Salada. Luego, con el novio que tenía le fue muy bien en el rubro textil y pudieron abrirse un local de ropa. Eso le permitió seguir formándose y al separarse ella ya tenía su propia peluquería, que fue siempre su gran sueño".

Hoy, mientras enfrenta discriminación en el certamen, su historia resuena como un testimonio de superación. Su recorrido desde el secuestro hasta la consolidación de su negocio le otorga una espalda ancha ante las críticas. En un reality donde muchos buscan brillar, ella valida un camino de resiliencia que sale a la luz para conmover a una audiencia que la ve más allá del show.