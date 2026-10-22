La próxima colaboración de Luck Ra con Khea quedó envuelta en una discusión que excede lo musical. El anuncio llegó después de la separación del cantante y La Joaqui, y algunos seguidores interpretaron el título como una indirecta para su ex. A esa lectura se sumó una reacción en redes de Tiago PZK, actual pareja de ella.

El contexto de la ruptura explica por qué el lanzamiento despertó esas interpretaciones. La Joaqui confirmó su relación con Tiago después de haberse mostrado muy afectada en televisión por el final de su noviazgo con Luck Ra. El cantante describió la situación como una traición y negó haber sido infiel. Además, Tiago era un amigo en común de la expareja, un dato que quedó ligado a la polémica.

El tema se llama “El que se la queda pierde” y fue anticipado con una actuación de tono humorístico. En el video, Luck Ra aparece cocinando y dice estar mal por una pérdida, hasta que su amigo interviene con la letra de la canción. La escena juega con esa supuesta tristeza para presentar la colaboración. En el texto de Instagram, el músico escribió: “Ahora es 'El que se la queda pierde'”.

La reacción de Tiago PZK también se produjo en Instagram y tuvo dos versiones. Primero compartió una historia con emojis de risa sobre un fondo negro. Después borró esa publicación y la reemplazó por una selfie en la que aparecía sonriendo, acompañada por las mismas caritas. Cambió la imagen, pero conservó el gesto de risa con el que había respondido al anuncio.

Entre los comentarios al video hubo apoyo al cantante y también críticas de detractores y seguidores de La Joaqui. Uno de los mensajes que le dejaron fue “Los hombres no lloran, los hombres facturan”, una respuesta que acompañó el anuncio musical en medio de la discusión por su separación. El título pasó a ser el centro de las especulaciones sobre un posible destinatario.

Luck Ra no afirmó que la canción estuviera dirigida a La Joaqui o a Tiago. La asociación surgió de la lectura de algunos seguidores, alimentada por el contexto de la ruptura y la reacción del nuevo novio de su ex. Las publicaciones sumaron tensión a la polémica, aunque no confirmaron que el tema fuera una dedicatoria para ellos.