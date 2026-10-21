La forma de probar los platos puso a Maru Botana bajo la lupa de los seguidores de MasterChef Celebrity, pero Donato de Santis tomó distancia de las críticas. Consultado por las pequeñas porciones que degusta su sucesora, el exjurado defendió su manera de trabajar y habló de las comparaciones con su propio paso por el programa.

El cocinero puso el acento en las diferencias personales y en lo que cada integrante puede aportar al certamen: “Yo la veo bien. Hay vehemencia en las redes pero creo que hay que entender que todos somos diferentes. Cada uno se mueve acorde a sus gustos y hace las cosas a su modo, lo cual es bueno porque sino, serían todos los programas iguales”.

El respaldo tiene un antecedente importante: fue Donato de Santis quien sugirió a Maru Botana para ocupar su lugar. Después de 12 años en el jurado y diez temporadas, el italiano decidió retirarse porque sentía que había cumplido una etapa. La producción intentó retenerlo, pero él mantuvo su decisión y propuso a la pastelera como reemplazante.

La comparación entre ambos surgió por sus distintas formas de degustar. Durante su participación, Donato solía comer porciones abundantes e incluso repetir bocados para saborear las preparaciones. Maru, en cambio, toma cantidades mucho más pequeñas, una diferencia que alimentó bromas y críticas en redes. Así, el tamaño de los bocados pasó a formar parte de la discusión sobre sus devoluciones.

Cuando el cronista le remarcó que él parecía probar los platos con más entusiasmo, Donato de Santis mantuvo su postura sobre Maru Botana. Su planteo volvió a centrarse en aceptar el estilo de su colega: “Yo soy yo y ella es ella. No puedo transformarla, hay que aceptar como es, entender que cada uno es distinto”.

El italiano también cuestionó qué parte del trabajo del jurado termina destacándose en los videos que circulan. A su entender, la atención sobre los gestos desplaza el análisis de las preparaciones y las devoluciones a los participantes. Aunque habló de esa exposición, evitó asumir el papel de evaluador de quienes hoy ocupan la mesa: “Veo clips que lamentablemente muestras otras cosas, que no es la parte de la examinación del plato pero no soy yo el que deba calificar a los que califican”.