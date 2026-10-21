Una pregunta del conductor que lo atropelló quedó en el centro del relato de Fabián Gianola. El actor habló por videollamada con La mañana con Moria y reconstruyó el intercambio que mantuvo con el hombre después del impacto, mientras aguarda una operación por una fractura y una lesión ligamentaria en el antebrazo izquierdo.

“Me atropellaron el lunes a las 3 y pico de la tarde”, precisó el protagonista de Los 39 escalones. Según su reconstrucción, el automovilista detuvo la marcha después de embestirlo. Lo que ocurrió al bajar del vehículo fue lo que destacó: “El señor no me vio. No frenó nunca. Frenó después. Es más, él se sale, baja del auto y me dice, ‘¿qué hiciste?’”.

A partir de esa reacción, Fabián Gianola planteó una posible explicación sobre lo que el hombre habría entendido. Lo presentó como una impresión suya: “A lo mejor pensó que me pasó cerca y yo le pateé el auto. Esa es la sensación que me dio”.

El actor le respondió marcando que había sido golpeado por el vehículo: “Le dije ‘¿qué hiciste vos que me acabás de revolear por el aire?’. Y ahí se dio cuenta, me pegó con el borde derecho del auto”. Según agregó, después de ese primer intercambio fue el propio conductor quien se comunicó con el 911 para pedir asistencia. El accidente, además, quedó registrado por cámaras de seguridad.

Más allá de ese intercambio, una de las imágenes que lo inquieta es la cercanía de su cabeza con el cordón. Según explicó, logró incorporarse y advirtió enseguida la fractura: “Tuve suerte (de no romperme la cabeza) porque caí cerca del cordón de la vereda. Me levanté rápido, me paré y me di cuenta de que tenía el brazo fracturado porque se me caía...”.

Para Fabián Gianola, el episodio dejó una angustia que persiste después del accidente. “Fue muy angustiante el momento, porque se me repite todo el tiempo la imagen de lo que me pasó. Lo primero que veo es mi cabeza cerca del cordón... Podríamos estar hablando de otra cosa”, expresó. El actor tiene prevista una operación para este miércoles por la tarde por la fractura expuesta de radio y la lesión en los ligamentos del antebrazo izquierdo.