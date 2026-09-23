Después de varias semanas atravesadas por rumores y versiones cruzadas, Luck Ra rompió el silencio sobre su separación de La Joaqui y habló sin filtros sobre algunos de los episodios que rodearon el final de la relación. El cantante atraviesa este momento mientras participa de MasterChef Celebrity, ciclo de Telefe que, según reconoció, funciona como una especie de “terapia” para sobrellevar el duelo.

En diálogo con SQP, el programa de Yanina Latorre en América TV, el artista aseguró que decidió mantenerse al margen de la exposición luego de la ruptura. “Desde el momento en que todo pasó decidí guardarme. Obviamente, yo siento que cada uno tuvo sus cosas. La verdad es que la relación, si te tengo que ser sincero, fue hermosa”, sostuvo al recordar los dos años que compartió con la cantante.

Uno de los puntos que más le molestó fueron las versiones que involucraron a Tuli Acosta, su mejor amiga, quien fue señalada como una supuesta tercera en discordia. Luck Ra explicó que ambas mujeres siempre tuvieron una buena relación y relató que incluso le ofrecieron a La Joaqui eliminar unos videos que habían generado comentarios. “Ellas siempre se llevaron superbién”, aseguró, antes de remarcar que aquello había sido una situación sin mayor importancia.

El músico también se refirió a los rumores que surgieron después de una fiesta en Ibiza y a las versiones sobre supuestos romances durante su estadía en España. “Me han inventado amoríos con Tuli, me han inventado novia, ha habido personas en el yate que dicen que tal cosa, que tal otra. Que me chapo a mis amigos. Y la verdad, lo único cierto, te soy sincero, es que sí, me chapo a mis amigos. Pero lo hacemos para hinchar las bolas”, contó entre risas.

Además, Luck Ra negó que una empresaria hubiera pagado por la presencia de mujeres en aquella celebración y aseguró que esa persona “nunca existió”. “Nadie pagó por absolutamente nada. Era toda gente cercana a mis amigos. Quédate tranquila, prima, no soy un monstruo”, expresó al intentar aclarar una de las versiones que más repercusión había generado.

Sobre el final de su romance con La Joaqui, el cantante explicó que la separación ocurrió mientras él estaba realizando una extensa gira por España. Según relató, el viaje de la cantante no había sido pensado como una escapada romántica, sino como una oportunidad para reencontrarse debido a sus complicadas agendas. “Siento que no te estoy haciendo feliz, esto me está haciendo muy mal, nos vamos a desgastar. Esto se va a ir al carajo y ya está”, recordó que le dijo.

Polémica por los dichos de Luck Ra

Sin embargo, el momento más contundente llegó cuando habló de Tiago PZK, señalado como la actual pareja de La Joaqui. Luck Ra cuestionó el vínculo debido a la amistad que mantenía con el cantante: “Él venía a casa, hacíamos asados, se quedaba a dormir, hemos paseado. Todo juntos. Te puedo asegurar que fuimos muy amigos”. Para el cordobés, lo ocurrido tuvo un peso especial por la cercanía que habían construido.

Finalmente, Luck Ra reconoció que la situación le genera dolor pese a intentar mantener cierta distancia de la polémica. “Obviamente que me duele, soy una persona”, manifestó. De esta manera, el cantante dejó expuesto que el vínculo con Tiago PZK quedó profundamente afectado después de su separación de La Joaqui, mientras continúa enfocado en su música y en su participación en MasterChef Celebrity.