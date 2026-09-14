Las burlas sobre sus dientes acompañaron durante años la exposición pública de Luck Ra, que ahora anunció una decisión vinculada con ese rasgo de su imagen. El cantante compartió una fotografía desde el consultorio odontológico y adelantó que se realizará un tratamiento. La frase que eligió para contarlo volvió a poner el foco en cuánto le afectaron los comentarios ajenos.

“Lo lograron, me voy a hacer los dientes”, escribió junto a la imagen, en la que aparece preparado para ser atendido. Sus palabras sugieren que las críticas tuvieron peso en la decisión, aunque no explicó qué procedimiento eligió. Tampoco mostró un resultado: la publicación corresponde al anuncio de un cambio que todavía no se conoce.

Luck Ra se hará un retoque estético.

El mensaje contrasta con la postura que había expresado anteriormente. En distintas oportunidades, Luck Ra había señalado que estaba conforme con su aspecto y que no quería modificarlo para responder a las opiniones de otros. Por eso, la foto desde el consultorio adquirió un significado particular al estar acompañada por una frase dirigida, aparentemente, a quienes lo cuestionaban.

También hubo momentos en los que el cordobés se apropió de las bromas para responder con humor. Hace poco compartió una fotografía disfrazado del burro de Shrek, el personaje con el que lo compararon en distintos memes. Esa publicación mostraba su disposición a jugar con las referencias que circulaban sobre él, pero no alcanza para concluir que siempre le resultaran indiferentes.

Detrás de esas respuestas humorísticas, el artista también había hablado del sufrimiento que le provocaban los ataques a su apariencia. En una presentación, incluso, rompió en llanto mientras se refería a las críticas. Ese antecedente permite entender que su relación con los comentarios sobre sus dientes incluyó reacciones muy diferentes: desde sumarse a un chiste hasta expresar abiertamente su dolor.

La decisión de Luck Ra se conoce, además, en un período de fuerte exposición de su vida sentimental tras la separación de La Joaqui. Esta vez, sin embargo, fue el propio músico quien llevó la atención hacia su imagen al publicar desde el consultorio. El contenido dejó planteada su intención de hacer un cambio, sin ofrecer detalles sobre su alcance.

Por ahora, queda pendiente saber cómo será el tratamiento y si modificará de manera significativa la forma de sus dientes. La fotografía difundida no permite anticiparlo. Hasta que el cantante comparta más información, lo concreto es su decisión de intervenir sobre un aspecto de su apariencia que había defendido y que se convirtió en blanco recurrente de burlas.