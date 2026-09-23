Taylor Swift volvió a poner a sus fanáticos en modo detective después de anunciar el lanzamiento de “Patient Zero”, su nuevo single, previsto para este viernes 25 de septiembre. El anuncio llegó después de un período de enorme exposición para la artista, que recientemente se casó con el jugador de la NFL Travis Kelce, y generó especulaciones sobre lo que podría esconder detrás de esta nueva canción.

El cambio más evidente aparece en la estética elegida por Taylor Swift. Acostumbrada a construir universos visuales alrededor de cada álbum, la cantante dejó de lado el brillo y los elementos asociados a su etapa anterior para mostrarse con un sobrio vestido negro, el cabello suelto y una imagen dominada por tonos oscuros. La transformación también alcanzó su página oficial.

“He estado impacientemente esperando para contaros que mi próximo single Patient Zero saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!) y ya está disponible para reservar en mi web durante 24 horas”, escribió la cantante al presentar oficialmente la novedad. El lanzamiento, además, tendrá una versión acústica y otra interpretada al piano, una estrategia que ya utilizó anteriormente con canciones como “The Fate of Ophelia”.

La renovación de su sitio web fue otra de las señales que llamaron la atención de los swifties. La estética anterior desapareció para dar paso a un diseño en blanco y negro, acompañado por la imagen de un árbol sin hojas. Para los seguidores de Taylor Swift, acostumbrados a buscar significados en cada detalle, la modificación difícilmente pasó inadvertida.

Otra pista apareció durante los Emmy Awards, donde la artista participó de un sketch de Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales. En la escena, el misterio giraba justamente alrededor de su presencia en la ceremonia, un recurso que muchos interpretaron como un guiño hacia esa costumbre de esconder mensajes y anticipos en sus apariciones públicas.

También surgió una teoría relacionada con el origen del nombre “Patient Zero”. Algunos seguidores lo vincularon con una columna de Amy Kaufman publicada en Los Angeles Times, donde la periodista se refirió a Taylor Swift como la “paciente cero del contagio emocional” al analizar su relación con Travis Kelce. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación de que el título tenga relación con aquel artículo.

Las teorías se multiplicaron al detectar modificaciones dentro de la página oficial de la cantante. Entre ellas, algunos usuarios señalaron que determinadas letras “o” habían sido reemplazadas por el número 0, en una posible referencia directa al nombre del single. También observaron que una carta disponible en el sitio parecía tener nuevas páginas que todavía no podían ser consultadas.

A eso se suma otra interpretación surgida del sketch de los Emmy Awards, donde fanáticos aseguran haber encontrado la palabra “Encore”, que significa “bis”. La posibilidad de una reedición o de una nueva etapa de Taylor Swift quedó así instalada entre sus seguidores. La respuesta podría llegar este viernes con “Patient Zero” o durante los MTV VMAs del 27 de septiembre, ceremonia en la que tiene nueve nominaciones y recibirá el inaugural MTV VMA Artist Director Honors.