La historia entre Luck Ra y La Joaqui volvió a quedar bajo la lupa de los fanáticos. Esta vez, el motivo fue un detalle que apareció en el nuevo videoclip del cantante cordobés y que muchos interpretaron como una referencia a su expareja, en medio de la polémica que rodeó el final de su relación.

La repercusión surgió a partir de una frase que el artista compartió en sus redes sociales: “Aunque ya no estés aquí, me duele saber que ahora duermes con él”. El mensaje despertó comentarios y sospechas sobre quién podría ser el destinatario, especialmente por el contexto sentimental que atraviesa desde su separación.

No es la primera vez que Luck Ra queda envuelto en especulaciones por sus publicaciones musicales. Semanas atrás, el lanzamiento de un adelanto junto a Khea, titulado “El que se la queda pierde”, también fue interpretado como una indirecta para la cantante de RKT. La frase que acompañó aquella presentación fue contundente: “Ahora es 'El que se la queda pierde'”.

En aquella oportunidad, el videoclip promocional mostraba al cordobés cocinando mientras conversaba con su colega. La escena terminó con una referencia a su anterior éxito, “Hola Perdida”, y la presentación de la nueva canción. La letra también alimentó las interpretaciones: “No voy a ponerme a competir, ni rebajarme con alguien que ni siquiera está a mi talla”.

La situación sumó otro protagonista cuando Tiago PZK, actual pareja de La Joaqui, reaccionó al anuncio del tema con emojis de risa en Instagram. Aunque posteriormente modificó la publicación, su respuesta no pasó inadvertida y volvió a instalar el triángulo sentimental en las conversaciones digitales.

La ruptura entre Luck Ra y La Joaqui estuvo acompañada de declaraciones cruzadas. Mientras el cantante habló de una “traición” y negó haber sido infiel, la artista también publicó mensajes en los que dejó entrever que había situaciones de la relación que prefería no contar públicamente.

¿Nuevo palito?

Por su parte, La Joaqui había explicado que su proceso para dejar atrás el vínculo no ocurrió de un momento para otro. “Fueron dos meses, cinco mentiras, cuatro faltas de respeto públicas”, expresó al responderle a una seguidora que le preguntó cómo había logrado desenamorarse tan rápido.

Así, cada nuevo movimiento de Luck Ra vuelve a generar lecturas sobre su pasado sentimental. Aunque el músico no confirmó que sus publicaciones estén dirigidas a su expareja, los seguidores encontraron motivos suficientes para relacionar sus canciones y mensajes con la historia que compartió con la artista.