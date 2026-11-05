La tensión entre Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez tuvo como escenario a MasterChef Celebrity. Durante una de las emisiones del reality de Telefe, el cantante cordobés aprovechó una reflexión de Wanda Nara para lanzar una frase con una destinataria que muchos identificaron rápidamente: su expareja.

Todo ocurrió mientras la conductora hablaba sobre los códigos que deberían existir entre amigos cuando aparecen las relaciones amorosas. Sin demasiadas vueltas, Wanda expresó su postura y dejó una declaración que abrió la puerta para que el participante hiciera un comentario cargado de indirectas. "Yo con los exs de mis amigas ni cerca los quiero ver pasar", manifestó la empresaria.

La respuesta de Luck Ra llegó inmediatamente y sorprendió a quienes estaban presentes. "Ay, ojalá pensaran igual", lanzó el músico, con una frase que no pasó inadvertida y que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia La Joaqui y su actual vínculo sentimental con Tiago PZK. Wanda, lejos de esquivar el momento, agregó otro comentario filoso: "Nada, son una bolsa de nada".

La reacción del cantante volvió a poner sobre la mesa una historia que tuvo varios capítulos después de su separación. Luck Ra y La Joaqui estuvieron juntos durante casi dos años, hasta que el 29 de julio de 2026 comunicaron públicamente que habían decidido terminar la relación. En aquel mensaje compartido, ambos hablaron de respeto, cariño y de la necesidad de seguir caminos diferentes.

Sin embargo, el final del noviazgo no significó que desaparecieran las diferencias. Tiempo después, el cordobés reconoció que le había dolido enterarse del acercamiento entre su expareja y Tiago PZK, especialmente por la relación de amistad que mantenía con el artista. "Te puedo asegurar que fuimos muy amigos", había expresado al recordar los momentos que compartieron.

Según contó en aquella oportunidad, la cercanía entre ambos músicos iba mucho más allá de los encuentros profesionales: compartían asados, reuniones y hasta noches en su propia casa. Por eso, la posibilidad de que su amigo comenzara una historia sentimental con La Joaqui habría sido especialmente difícil de procesar para el participante de MasterChef Celebrity.

Luck Ra liquidó a La Joaqui

Por su parte, La Joaqui también había salido a responder las versiones que cuestionaban el comienzo de su nueva relación. La cantante negó cualquier tipo de deslealtad y explicó que su vínculo con Luck Ra había terminado a principios de julio. Además, precisó que su primera cita con otra persona ocurrió el 2 de septiembre, cuando ya estaba soltera.

Con este nuevo comentario en televisión, Luck Ra volvió a dejar en evidencia que la historia todavía genera repercusiones. Aunque no mencionó directamente a La Joaqui ni a Tiago PZK, la referencia a los códigos entre amigos fue suficiente para despertar interpretaciones y reactivar una polémica que sigue dando que hablar.