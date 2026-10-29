La alfombra roja de los Premios Ídolo 2026 tuvo un momento inesperado cuando Luck Ra protagonizó un cruce con los periodistas que intentaban conseguir unas palabras del cantante. El artista cordobés siguió caminando sin detenerse ante los micrófonos, una actitud que generó malestar entre los cronistas y terminó con un insulto que quedó registrado en vivo.

El episodio ocurrió durante el ingreso a la ceremonia, celebrada el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte. Mientras los noteros buscaban entrevistarlo, insistieron para que frenara unos segundos. “Facu, ¿cómo estás?... Facu, dale, un segundo”, le pidieron, pero el músico continuó su recorrido sin responder a las solicitudes de la prensa.

La situación se descontroló cuando uno de los presentes, molesto por la negativa del cantante a conceder una entrevista, lanzó una frase ofensiva: “Dale, sorete”. Lejos de ignorar el comentario, Luck Ra advirtió lo que había escuchado, frenó su marcha y volvió sobre sus pasos para pedir explicaciones delante de las cámaras.

“¿Qué me dijiste? Porque escuché que me dijiste ‘sorete’ y dije ‘No, pará’...”, respondió el artista, visiblemente sorprendido por el exabrupto. El intercambio generó un instante de incomodidad entre los periodistas, que intentaron disimular lo ocurrido y continuar con el pedido de una nota.

En medio de la tensión, un movilero de Desayuno Americano intervino con una frase que buscó justificar el insulto: “Eso por si no parás”. De esa manera, el reclamo por la falta de declaraciones se convirtió en una discusión que rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión y de los usuarios en redes sociales.

Sin embargo, el intérprete eligió cambiar el tono de la conversación y apeló a su habitual estilo distendido para descomprimir el momento. “Es verdad, eh… díganme algo lindo y vuelvo”, propuso entre risas, invitando a los cronistas a modificar el modo en que intentaban captar su atención. Los periodistas siguieron el juego y lo halagaron para conseguir que regresara.

¿Qué pasa con Luck Ra?

Pese al intercambio humorístico, Luck Ra no se quedó a conversar con los medios y terminó alejándose del sector sin brindar una entrevista formal. El episodio volvió a poner sobre la mesa la relación entre los artistas y la prensa durante las alfombras rojas, donde las expectativas de los cronistas y la decisión de las figuras de hablar o no pueden generar situaciones incómodas.

El momento se produjo en una semana de fuerte exposición mediática para el cantante, que también habló sobre su nueva canción junto a Khea, titulada “El que se la queda, pierde”. Ante las versiones que vinculaban la letra con su expareja, La Joaqui, el músico aclaró que el tema no fue concebido como una dedicatoria personal y destacó el trabajo compartido con su colega.