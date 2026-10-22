Los Menucos comenzó la cuenta regresiva para una de las celebraciones más importantes de la Región Sur. El municipio confirmó la realización de la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de febrero de 2027 y que ya tiene asegurada una destacada cartelera de artistas nacionales.

Entre las primeras figuras anunciadas aparecen Luck Ra, Ulises Bueno y Fer Palacio, tres de los nombres más convocantes de la música popular argentina. También fue confirmado Paquito Ocaño, mientras que durante las próximas semanas se incorporarán artistas regionales y locales.

Luck Ra será una de las figuras principales de la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, que se celebrará del 5 al 7 de febrero en Los Menucos.

La celebración constituye uno de los eventos más importantes del calendario turístico y cultural de Río Negro y representa una fuerte inyección económica para Los Menucos y las localidades cercanas. La fiesta rinde homenaje a los trabajadores vinculados con la extracción, industrialización y comercialización de la piedra laja y el pórfido, dos actividades productivas históricas de la región.

Además del espectáculo artístico, cada edición reúne a emprendedores, artesanos, gastronómicos, productores y comerciantes que encuentran en el evento una oportunidad para mostrar y comercializar sus productos.

Entrada libre y gratuita

Desde el municipio confirmaron que el acceso volverá a ser libre y gratuito, una característica que distingue al evento desde hace años y que contribuye a una importante participación de visitantes provenientes de distintos puntos de Río Negro y provincias vecinas.

La expectativa es elevada luego de que la edición anterior convocara a cerca de 40.000 personas, convirtiéndose en uno de los encuentros populares más multitudinarios de la Región Sur.

La confirmación temprana de los artistas principales busca además facilitar la planificación turística y comercial de quienes cada verano llegan a la localidad para participar de la celebración.

La organización adelantó que próximamente dará a conocer la programación completa de cada jornada, la distribución del predio y los espacios destinados a artesanos, productores y emprendedores.

Como ocurre habitualmente, el escenario principal volverá a concentrar buena parte de la atención, aunque la fiesta también incluirá actividades vinculadas con la identidad minera y productiva de Los Menucos, reconocida como la capital provincial de la piedra laja.