La moda fue una de las grandes protagonistas de los Premios Ídolo 2026, donde las figuras del espectáculo y las redes sociales desfilaron con diseños que combinaron sensualidad, elegancia y creatividad. La Usina del Arte se convirtió en el escenario de una gala con propuestas para todos los gustos y una consigna que invitaba a jugar con el romanticismo.

La temática elegida para la alfombra rosa fue Romantic Garden, una inspiración que se reflejó en los encajes, las flores, las transparencias y los tonos claros. Cuatro diseñadores, Patricia Profumo, Verónica de la Canal, Benito Fernández y Roberto Piazza, analizaron los estilismos de los invitados y compartieron sus opiniones sobre los aciertos y las apuestas más arriesgadas.

Una de las elecciones destacadas fue la de Sofía Gonet, conocida como La Reini, quien lució un vestido drapeado color champagne acompañado por un collar de perlas. Verónica de la Canal elogió su propuesta: “Me gusta mucho la elección del color y las texturas. También es una muy buena decisión usar perlas, que combinan muy bien con la temática de la alfombra de este año”. En tanto, Grego Rossello, compañero de conducción de la influencer, eligió un traje negro con camisa blanca de volados.

Una noche de gala en los Premios Ídolo

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Julieta Poggio apostó por un conjunto de encaje blanco con transparencias, de inspiración lencera, que se destacó por su escote pronunciado y sus mangas ajustadas. Patricia Profumo definió el look como “Súper sexy” y destacó su impronta vanguardista. Por su parte, Flor Vigna eligió un vestido blanco de Verónica de la Canal, con encaje, plumas y perlas. “Está moderna y elegante a la vez”, señaló la diseñadora sobre su creación.

Entre los estilismos que también captaron la atención estuvieron los de Marta Fort, con un vestido largo de transparencias y bordados plateados, y Zaira Nara, quien optó por un traje sastre blanco de silueta amplia. Lola Latorre se inclinó por un diseño romántico con corsé y encaje, mientras que Cami Mayan llevó un vestido blanco transparente y un ramo de flores a tono con la consigna de la velada.

Una noche de gala en los Premios Ídolo

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Las propuestas masculinas también tuvieron su espacio. Luck Ra sorprendió con un traje azul eléctrico satinado, acompañado por una remera negra y accesorios celestes. Jero Freixas, en cambio, eligió un conjunto azul con una corbata dorada y detalles rojos. Lauta combinó un saco blanco con pantalón negro de cintura alta, mientras que Lizard apostó por un traje celeste que Benito Fernández destacó por su combinación de colores y su silueta moderna.

Una noche de gala en los Premios Ídolo

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La lista de invitados incluyó además a Moria Casán, quien recibió un reconocimiento especial y lució una prenda celeste con detalles de plumas; Jimena Barón, con un conjunto blanco brillante; Sofi Martínez, con un vestido negro de encaje; y Tuli Acosta, que eligió un diseño rosa pastel con ilustraciones botánicas. También dijeron presente Ángela Torres junto a Marcos Giles, Belu Lucius con Javier Ortega Desio, Lizardo Ponce y Franco Poggio, además de Tefi Russo y Joaquín “Pollo” Álvarez.

Con una amplia variedad de diseños y estilos, los Premios Ídolo 2026 dejaron una galería de imágenes en la que convivieron las tendencias internacionales y las elecciones personales de cada celebridad. Los vestidos románticos, los trajes sastreros y los detalles de encaje y pedrería fueron algunos de los recursos más repetidos en una noche que convirtió a la alfombra rosa en uno de los grandes atractivos de la ceremonia.

Una noche de gala en los Premios Ídolo

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