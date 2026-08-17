Romina Gaetani confirmó que volvió a apostar al amor después de su separación de Luis Cavanagh y de haberlo denunciado por violencia de género. La actriz contó la novedad en la mesa de Mirtha Legrand, donde también explicó cómo atraviesa la causa judicial y el proceso personal que inició tras aquella relación.

Sin revelar la identidad de su nueva pareja ni dar detalles sobre el comienzo del vínculo, Romina dejó claro que logró reconstruir su vida sentimental. “Yo ya estoy de novia. Imaginate si no me voy a olvidar de él...”, expresó al ser consultada por su expareja y por su actualidad amorosa.

La artista también habló de la importancia de escuchar a quienes denuncian situaciones de violencia. “Cuando escuchás a una víctima de violencia psíquica, emocional, económica, física ni hablar... el relato de todas es el mismo, la manera de contarlo es el mismo. Por eso ahí creo que te das cuenta que esa mujer no miente”, sostuvo durante la entrevista.

Al recordar el episodio que la llevó a recurrir a la Justicia, Romina Gaetani explicó cuál fue el límite que decidió no permitir. “A mí cuando me pasó, la primera y única vez, tuve la rapidez de saber que eso era mi límite. Me agredieron, por eso hago la denuncia”, afirmó. La causa contra Luis Cavanagh continúa su curso.

La actriz reconoció que anteriormente había tolerado comportamientos que ahora busca revisar. “Eso es lo que quiero resaltar. Mi límite quizá no fueron otras humillaciones u otras faltas de respeto que yo admití en su momento. Dejé pasar, justifiqué... Si esa persona dice estar enamorada y te pide perdón... siempre esas personas van redoblando la apuesta”

Ese análisis también la llevó a iniciar un trabajo personal que mantiene hasta hoy. “Lo que me queda a mí por trabajar, que estoy trabajando desde el día que hice la denuncia y ocupándome en mí, es en trabajar en ese patrón que una tiene consciente o inconscientemente”, reflexionó Romina Gaetani.

Durante este proceso, la contención de sus afectos ocupó un lugar central. “Ya está, la justicia sigue, agradecida del doctor Trimarco y de todas las amigas. Es muy importante la red de amigas. Es muy importante que nos crean a las víctimas, sobre todo cuando se están instalando las denuncias falsas en este país”, expresó.

Con una nueva relación y enfocada en su recuperación, Romina Gaetani aseguró que busca dejar atrás el lugar en el que quedó situada tras la denuncia. “Hoy me tocó a mí, y me corro del lugar de víctima para poder hablar desde un lugar tranquilo y segura”, concluyó sobre la etapa que atraviesa.