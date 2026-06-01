La casa de Gran Hermano volvió a vivir una escena cargada de sentimientos cuando Emanuel Di Gioia recibió una sorpresa muy especial que lo conectó con el mundo exterior. El participante, que atraviesa las últimas etapas de la competencia, tuvo la oportunidad de escuchar a una de las personas más importantes de su vida y terminó completamente conmovido.

Todo ocurrió luego de que Emanuel Di Gioia se consagrara como líder semanal dentro del reality de Telefe. Gracias a ese beneficio, pudo elegir una recompensa que significó mucho más que cualquier ventaja estratégica dentro del juego: recibir un mensaje de Nina, su hija, a quien no ve desde que comenzó el programa.

A través de un video grabado especialmente para él, la pequeña apareció frente a cámara para enviarle unas palabras llenas de cariño. “Hola, pa, ¿cómo estás? Te extraño mucho, pero yo estoy bien”, expresó la niña en el inicio de un mensaje que rápidamente emocionó a todos los presentes.

Lejos de quedarse solo con un saludo, Nina también le hizo saber a su papá que sigue cada uno de sus pasos dentro de la casa. “Te veo todo el día en la tele y estoy re orgullosa de vos”, aseguró, dejando en claro el apoyo incondicional que le brinda desde afuera.

La parte más emotiva llegó cuando la niña intentó transmitirle tranquilidad para que continúe enfocado en el objetivo. “Sé que falta un tiempo para vernos, pero quiero que sepas que yo estoy bien. No aflojes, seguí así. Te amo. Un beso enorme”, dijo con una sonrisa que terminó de romper la resistencia emocional del participante.

Mientras observaba las imágenes, Emanuel Di Gioia no pudo ocultar la emoción. Las lágrimas aparecieron de inmediato y, con la voz quebrada, respondió mirando a cámara para enviarle un mensaje a su hija desde el corazón.

Emotivo momento en Gran Hermano

“Nina, te amo con todo el corazón. Sos lo más importante que tengo en esta vida. Me diste vida. Todo esto lo hago por vos... Te amo, hija”, manifestó entre lágrimas, generando uno de los momentos más sensibles de esta edición de Gran Hermano.

La escena tuvo una enorme repercusión en las redes sociales, donde los seguidores del programa destacaron el vínculo entre padre e hija y celebraron la posibilidad de que Emanuel Di Gioia recibiera fuerzas en una etapa decisiva de la competencia. Con la final cada vez más cerca, las palabras de Nina se transformaron en un impulso emocional para seguir adelante en busca del gran premio.