La salud de Luis Brandoni generó alarma en las últimas horas luego de que se confirmara su internación tras un accidente doméstico. El reconocido actor sufrió una fuerte caída en su casa que derivó en un golpe en la cabeza, lo que obligó a suspender las funciones de la obra ¿Quién es quién?, donde se desempeña actualmente.

Las primeras informaciones llegaron de la mano de Ángel de Brito, quien dio detalles en su ciclo de streaming. “Se cayó el sábado y lo internaron”, explicó el conductor, y luego agregó un dato que encendió todas las alarmas: “Tuvo un ACV, un pequeño ACV. Está muy cuidado y completamente normal”.

La versión sobre un posible accidente cerebrovascular generó una fuerte preocupación, especialmente por la edad del actor, que con más de 80 años sigue activo y vigente sobre los escenarios. Sin embargo, el propio periodista intentó llevar calma al remarcar que el cuadro estaba controlado y bajo seguimiento médico.

Según trascendió, Luis Brandoni permanece internado mientras se le realizan distintos estudios. “Cuando se detecta en un estudio de rutina un accidente cerebrovascular, se tienen que hacer todos los estudios”, había detallado Ángel de Brito, explicando los protocolos médicos que se aplican en estos casos.

Pero el panorama cambió rápidamente cuando apareció la palabra de Carlos Rottemberg, productor de la obra y amigo cercano del actor. En diálogo con Daniel Ambrosino, desmintió categóricamente la versión del ACV.

“Beto está en observación a partir de una caída en su casa”, aseguró Carlos Rottemberg, llevando tranquilidad sobre el cuadro clínico. Además, aclaró: “No es un ACV sino un hematoma producto del propio golpe. Sigue internado hasta su absorción”.

De esta manera, el diagnóstico cambió y se confirmó que el problema de Luis Brandoni fue consecuencia directa del impacto sufrido, sin complicaciones neurológicas graves. Aun así, continúa bajo control médico para seguir de cerca su evolución.

Este episodio se suma a otro momento delicado dentro del elenco, ya que su compañera Soledad Silveyra también debió frenar su actividad recientemente por cuestiones de salud. Así, la obra atraviesa días complicados mientras se espera la recuperación de sus protagonistas.