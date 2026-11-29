Luis Ventura contó que los médicos lograron estabilizarle la presión arterial en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde quedó internado de urgencia el viernes 27 de noviembre. El presidente de APTRA se había descompensado camino al aeropuerto de Ezeiza, cuando viajaba con Daniel Gómez Rinaldi para tomar un vuelo a Miami y asistir a la entrega de los premios Martín Fierro Latino.

“Tenía 20-11”, le dijo el periodista a TN Show sobre su presión al llegar a la guardia. Según su relato, hubo una primera mejoría durante la atención, cuando los valores bajaron a 14-8. “Recién me estabilizaron a 11-7”, precisó al comunicar desde el sanatorio el resultado del último control que le habían hecho.

Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, pudo hablar con Luis Ventura después de la descompensación. En una entrevista con LAM (América), explicó que, pese a la mejoría que él mismo había comunicado, los médicos habían decidido mantenerlo en observación. “Por lo menos hasta el lunes no va a salir”, anticipó la productora, sin dar una fecha de alta.

Pedrelli había visto al conductor unas horas antes, en la grabación de su programa, y recordó dos cosas que le llamaron la atención apenas llegó. “Ya vino cansado, más temprano que nunca, cosa rarísima en Luis”, contó. Para entonces, el periodista llevaba varias horas de actividad. Había empezado a trabajar a las cinco de la mañana y todavía le quedaban compromisos por atender antes de salir hacia Ezeiza.

La productora vinculó aquel cansancio con el esfuerzo por completar la jornada antes del vuelo. “El cumplir con todo lo llevó a tener una descompensación”, consideró. Para explicar qué sabía de sus horarios, recurrió a un ejemplo de su trato cotidiano con él. “No tiene horario de sueño. Por ahí me habla a la 1 de la mañana y a las 5 ya está saliendo para Canal 29”, señaló Pedrelli.

“Le da importancia a todo por igual. Es un apasionado del trabajo y no mide esfuerzo para cumplir con todo”, agregó la productora. Esta vez, el viaje a la premiación en Estados Unidos quedó en suspenso. Tras la baja de presión que describió Luis Ventura, la indicación médica, según pudo saber Pedrelli después de hablar con él, fue que permaneciera en Quilmes durante el fin de semana para seguir de cerca su evolución.