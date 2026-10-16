La ceremonia de los Martín Fierro de la Música todavía no había terminado cuando Luis Ventura decidió retirarse para pasar por el sanatorio donde estaba Antoñito. Su hijo con Fabiana Liuzzi debió ser internado nuevamente y el periodista contó cómo lo encontró durante esa visita. La posibilidad de volver a casa quedó ligada a los resultados de sus estudios.

En Mediodía Bien Arriba, Luis Ventura explicó su salida anticipada y llevó tranquilidad sobre el estado del nene: “Yo me fui un poco antes de la finalización de la ceremonia del Martín Fierro de la Música y pasé por el sanatorio. Antoñito estaba durmiendo, él está controlado y si los estudios ahora dan bien, estaría volviendo mañana a la casa”. El periodista habló de un regreso posible, condicionado a que los resultados fueran favorables.

Días antes, una situación familiar también lo había obligado a abandonar el estudio de su programa. Marina Calabró explicó al aire que se había enterado de lo ocurrido mientras trabajaba y le hizo llegar el apoyo del equipo: “Luis tuvo una pequeña cuestión familiar que tuvo que ir a atender. Se enteró en medio del programa qué estaba pasando, por eso le mandamos un gran abrazo y él sabe que siempre cuenta con nosotros. No es nada grave, no se asusten”. La referencia a una pequeña cuestión familiar describía esa salida del periodista, no un diagnóstico confirmado de Antoñito.

Las dos situaciones dejaron expuesto cómo la nueva internación se cruzó con sus compromisos laborales. Primero debió irse del programa; después, interrumpió su permanencia en la entrega de premios para acercarse al sanatorio. En esta última visita, según su relato, encontró a Antoñito durmiendo y controlado, mientras continuaba la evaluación necesaria para definir si podía dejar la institución.

Luis Ventura también habló del cuidado cotidiano de su hijo, quien tiene un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva. Al referirse a cómo atraviesa estas situaciones, expresó: “Esta es una historia de todos los días, abrir los ojos y encontrarte con el panorama que te toca”. Fue una reflexión sobre el día a día de la familia, en medio de la preocupación por otra hospitalización y de la espera por las novedades médicas.

Por el momento, el alta de Antoñito depende de lo que indiquen los estudios y de su evolución. La información que compartió Luis Ventura permitió conocer cómo estaba durante la visita, sin fijar una salida definitiva del sanatorio. Después de las dos interrupciones de su actividad, el periodista puso el foco en acompañar a su hijo y en que pueda regresar a su hogar.