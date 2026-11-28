La preocupación por la salud de Luis Ventura sacudió al mundo del espectáculo luego de que el periodista tuviera que ser internado de urgencia tras sufrir una descompensación. El episodio ocurrió el viernes 27 de noviembre, cuando se dirigía al aeropuerto de Ezeiza para viajar a Miami, donde tenía previsto participar de una nueva edición de los Martín Fierro Latino.

El presidente de APTRA comenzó a sentirse mal durante el traslado y debió recibir asistencia médica. Según trascendió, el problema estuvo relacionado con un importante aumento de su presión arterial. Al ingresar a la clínica La Trinidad de Quilmes, los valores alcanzaban los 20-11, una cifra que encendió las alarmas y motivó su inmediata internación.

Desde el centro de salud, el propio Ventura habló con Clarín y contó cómo había sido su ingreso. "Tenía 20-11 cuando ingresé", explicó. Sin embargo, con el correr de las horas recibió tratamiento y los profesionales consiguieron estabilizarlo. En una primera comunicación, el periodista confirmó: "Me la bajaron a 14-8". Posteriormente, volvió a dar novedades sobre su evolución y aseguró que los valores habían llegado a 11-7.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su entorno fue el nivel de agotamiento que venía acumulando. Nicolás Peralta, panelista de Sálvese Quien Pueda y miembro de APTRA, contó que Ventura atravesaba semanas complicadas y que lo había notado particularmente cansado desde su regreso de Uruguay. "Tiene distintos frentes abiertos y está muy gastado y cansado", sostuvo al referirse a la situación del conductor.

También Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, aportó detalles sobre las horas anteriores a la internación. Según relató, el periodista había llegado antes de lo habitual a las grabaciones y no tenía el mismo ánimo de siempre. "Vino muy temprano, media hora antes, algo muy raro en Luis. Llegó muy cansado. Yo lo vi un poco caído, pero me dijo que estaba cansado", recordó.

Pedrelli también reveló que, pese al agotamiento, Ventura había cumplido con sus obligaciones laborales y grabado dos programas especiales de Navidad. Cuando ella le manifestó su preocupación por el ritmo de trabajo, él respondió: "Estoy muy cansado, pero ya va a pasar". La productora fue contundente al analizar lo sucedido: "El cumplir con todo lo llevó a tener una descompensación".

¿Qué le pasó a Luis Ventura?

Por otra parte, la internación obligó a cancelar su participación en los Martín Fierro Latino, que se realizarán este domingo 29 de noviembre en Miami. El periodista tenía previsto viajar junto a Daniel Gómez Rinaldi, mientras que su entorno debió reorganizar los compromisos que tenía pendientes. También permanece en contacto con sus allegados, entre ellos Omar, su socio, y su hijo Facundo Ventura, que se encuentra en Estados Unidos.

En cuanto a su evolución, las últimas novedades son alentadoras: Luis Ventura permanece internado en una habitación común, bajo observación y control médico. Según informó su productora, la indicación es que continúe en la clínica al menos hasta el lunes 30 de noviembre. Por el momento no se confirmó oficialmente una fecha de alta, por lo que los próximos días serán importantes para evaluar su recuperación.