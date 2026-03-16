Neuquén y Centenario se preparan para recibir a la leyenda de la música tropical con un menú exclusivo y sus más grandes éxitos. Casino Magic anuncia la llegada de uno de los artistas más emblemáticos de la música popular argentina: Antonio Ríos. El referente de la movida tropical se presentará el viernes 27 de marzo en Casino Magic Neuquén, Azar Restobar y el sábado 28 de marzo en Casino Magic, en Centenario Euphoria.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el ex integrante de Sombras y Malagata traerá todo su carisma y un repertorio plagado de clásicos que marcaron generaciones, como “Nunca me faltes”, “Nadie Sabe” y “Yo me estoy enamorando”.

Una experiencia gastronómica de primer nivel

Para esta ocasión, el público podrá disfrutar de una Cena Show con un menú diseñado especialmente para la velada:

Plato Principal: Matambre de cerdo al verdeo con chutney de peras y puré de batatas al horno.

Bebida: Incluye una bebida sin alcohol. Las entradas para la cena show tienen un valor de $75.000 y pueden adquirirse de forma anticipada a través de la tienda online: tienda.casinomagic.com.ar.

Aclaración importante: Los cupos para la cena son limitados. En caso de agotarse los lugares, el público podrá disfrutar del espectáculo desde el exterior del restaurante, sin acceso a silla ni servicio preferencial. Evento exclusivo para mayores de 18 años.

Con estas fechas, Casino Magic continúa consolidándose como el polo de entretenimiento y cultura más importante del Alto Valle, ofreciendo espectáculos de primer nivel nacional en sus distintas salas.

Detalles de las presentaciones:



Viernes 27/03 – 23:30 hs: Azar Restobar – Casino Magic Neuquén.

Sábado 28/03 – 23:30 hs: Euphoria – Casino Magic Centenario.

Reservas: tienda.casinomagic.com.ar