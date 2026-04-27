Un tribunal de juicio declaró penalmente responsable a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente en la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió el 27 de diciembre de 2023 dentro de un comercio donde la víctima trabajaba.

El veredicto fue dado a conocer este lunes en la Ciudad Judicial, tras un proceso oral en el que el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación. La condena aún no tiene pena definida, pero se anticipó que podría ir de 6 a 15 años de prisión, según la calificación legal.

El fallo que confirmó la responsabilidad penal

El tribunal, integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Luis Giorgetti y la jueza Carina Álvarez, avaló por unanimidad la teoría del caso presentada por la fiscalía.

De esta manera, se resolvió que el acusado es autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, una de las figuras más graves dentro de los delitos contra la integridad sexual.

Además, se dispuso su inscripción en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS), mientras que su identidad completa se mantiene reservada para proteger a la víctima.

Cómo ocurrió el ataque

Según la acusación del fiscal Manuel Islas, el hecho se produjo en horas de la tarde dentro de un comercio de la capital provincial.

El imputado tomó por la fuerza a la adolescente, quien era su empleada, la llevó hasta un baño del lugar y allí cometió el abuso. Este relato fue sostenido durante el juicio con pruebas que, según la fiscalía, resultaron determinantes.

La clave del veredicto: las pruebas

Durante el alegato final, el fiscal Islas afirmó que “las pruebas reunidas son más que suficientes para demostrar que el hecho ocurrió y que fue cometido por el imputado”.

El tribunal coincidió con esa postura y consideró acreditada tanto la existencia del delito como la responsabilidad directa del acusado.

¿Qué pena podría recibir?

La próxima instancia será la audiencia de cesura, donde se definirá la condena concreta.

Debido a la calificación de abuso sexual con acceso carnal, el marco legal prevé una pena de entre 6 y 15 años de prisión efectiva. La fecha de esa audiencia será fijada por la Oficina Judicial.