La reconocida banda tributo The Beats vuelve a la ciudad de Neuquén con una propuesta que promete emocionar a fanáticos de todas las generaciones. En su única presentación en la región, el grupo presentará su nuevo espectáculo titulado “A través del tiempo”, una experiencia musical que recorre los momentos más icónicos de The Beatles.

El show invita al público a sumergirse en un viaje sonoro y visual que recrea la esencia del cuarteto de Liverpool, combinando fidelidad musical, puesta en escena y detalles estéticos que evocan distintas etapas de la legendaria banda. Desde sus primeros éxitos hasta su evolución artística, la propuesta busca revivir uno de los movimientos culturales más influyentes de la historia de la música.

La cita será el sábado 9 de mayo a las 21 horas en Casino Magic.

La cita será el sábado 9 de mayo a las 21 horas en Casino Magic, un escenario que se prepara para recibir una noche cargada de nostalgia, energía y clásicos inolvidables.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada a través de la plataforma Entradauno.com, y también pueden adquirirse de forma presencial en el Casino Magic, todos los días.

The Beats promete un espectáculo que va más allá de un simple tributo.

Con una trayectoria consolidada y reconocimiento internacional, The Beats promete un espectáculo que va más allá de un simple tributo: una experiencia inmersiva para reencontrarse con la música que marcó generaciones.