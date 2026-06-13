La polémica entre Juanita Tinelli y Bautista Cuiña sigue sumando capítulos. Mientras la Justicia avanza con la investigación del episodio ocurrido durante la madrugada del 12 de junio en un boliche de Costanera Norte, la madre del joven decidió hablar públicamente para defender a su hijo y cuestionar la versión que trascendió en las últimas horas.

En una entrevista televisiva, Julieta Olivero sostuvo que los hechos habrían ocurrido de una manera muy diferente a la denunciada por la hija de Marcelo Tinelli. Según explicó, la situación comenzó cuando Juanita Tinelli llegó al lugar acompañada por otro joven y se instaló en la mesa que ocupaban Bautista Cuiña y sus amigos.

De acuerdo con el relato de la madre del modelo, la presencia de la joven junto a otra persona generó incomodidad entre quienes compartían el sector VIP. “Mi hijo y sus amigos habían contratado una mesa. Ella llegó más tarde con un chico”, explicó, al tiempo que aseguró que la actitud de la influencer fue interpretada como una provocación hacia su expareja.

Siempre según la versión de Julieta Olivero, los amigos de Bautista Cuiña le pidieron que hablara con Juanita Tinelli para evitar que continuara en ese espacio. Fue entonces cuando el joven se acercó para solicitarle que se retirara de la mesa, algo que, según relató su madre, desencadenó el conflicto.

La mujer afirmó que fue en ese momento cuando comenzaron los forcejeos. “Ahí empezaron los manotazos de Juana hacia Bautista”, aseguró. Además, remarcó que su hijo intentó evitar una confrontación mayor y buscó resguardarse detrás de sus amigos para no responder a las agresiones.

Otro de los puntos que destacó fue el vínculo cercano que mantenían con la hija del conductor antes de la ruptura sentimental. Julieta Olivero aseguró que la familia había integrado a Juanita Tinelli a numerosas actividades y viajes, y que el cariño que sentían por ella iba más allá de la relación amorosa que mantenía con su hijo.

Habló la familia de Bautista Cuiña

La madre de Bautista Cuiña también hizo referencia a las imágenes que circularon recientemente en redes y medios de comunicación. Según indicó, las marcas visibles en el cuello y el rostro del joven serían consecuencia directa de lo sucedido aquella noche y demostrarían que resultó lesionado durante el altercado.

En medio de la repercusión mediática, Marcelo Tinelli fue consultado sobre el tema mientras se encuentra en Estados Unidos por compromisos laborales vinculados al Mundial. Sin profundizar en la controversia, el conductor eligió la cautela y respondió brevemente: “Estoy de viaje. No estoy al tanto de todo esto. Estoy por arrancar el programa”, evitando pronunciarse sobre las distintas versiones que rodean el caso.