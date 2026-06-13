La denuncia presentada por Juanita Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña, continúa generando repercusiones y ahora sumó una voz inesperada. En medio del escándalo que involucra a la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, quien salió a expresarse públicamente fue Amalia Granata, cercana a la familia del joven señalado por la influencer.

Todo comenzó durante la madrugada del viernes, cuando Juanita Tinelli denunció haber sido víctima de una agresión física por parte de su exnovio en un reconocido boliche de Costanera Norte. Según trascendió, ambos protagonizaron una fuerte discusión en el lugar y posteriormente la modelo aseguró ante las autoridades que había recibido un golpe de puño.

Tras el episodio, la hija del conductor abandonó el establecimiento acompañada por amigos y por su chofer, quien además cumple funciones de custodio. Antes de retirarse, señaló a la Policía que el presunto agresor todavía permanecía en el lugar, aunque los efectivos no lograron localizarlo para identificarlo en ese momento.

Mientras el caso comenzaba a tomar notoriedad pública, familiares y allegados de Bautista Cuiña salieron a respaldar su versión. Entre quienes se pronunciaron apareció Amalia Granata, que fue contundente al referirse a la situación y apuntó directamente contra Juanita Tinelli.

Durante una entrevista con el programa Intrusos, la legisladora aseguró que la relación entre ambos jóvenes estuvo marcada por constantes conflictos. “Su familia lo viene padeciendo con esta chica. Tiene grandes problemas psiquiátricos y lo digo porque lo sé. Es difícil manejarla. No está bien y me da pena”, manifestó la diputada, generando un fuerte impacto con sus declaraciones.

Lejos de moderar sus palabras, Amalia Granata continuó profundizando en su postura y sostuvo que la influencer necesitaría asistencia profesional. “Entiendo que para la familia es difícil abordar este tema, pero necesita ayuda urgente”, expresó frente a las cámaras, en una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de comunicación.

Además, la exmodelo involucró a Marcelo Tinelli en el tema y afirmó que el conductor estaría al tanto de la situación. “Ha hablado con la familia de Bautista. Ella tiene problemas psicológicos”, aseguró, alimentando todavía más la controversia alrededor del caso.

Por el momento, ni Juanita Tinelli ni Marcelo Tinelli respondieron públicamente a las declaraciones de Amalia Granata. Mientras tanto, la denuncia contra Bautista Cuiña sigue su curso y el conflicto suma nuevos capítulos en una historia que mantiene la atención de la opinión pública.