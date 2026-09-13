La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat empieza a tomar forma en las declaraciones de quienes los conocen de cerca. Esta vez, Majo Riera anticipó el estilo que tendrá la celebración y dejó ver su entusiasmo por el paso que dará su hija. Su descripción apunta a un festejo alejado de los grandes despliegues.

Para la mamá de la artista, hay algo del vínculo que resulta especialmente valioso: el cuidado cotidiano. Durante una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez, expresó: “Lo que más me gusta de Pedro es que la quiere y la cuida, se nota en sus actos públicos y privados”. El elogio estuvo centrado en cómo acompaña a su hija.

Sobre la celebración de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Riera fue concreta: “El casamiento va a ser muy tranquilo”. No ofreció precisiones sobre la organización, pero esa definición permitió conocer el perfil que tendría el encuentro. Por el momento, no trascendieron la fecha ni el lugar elegidos, dos de los datos que siguen pendientes alrededor del anuncio.

La conversación también avanzó hacia la posibilidad de que Lali Espósito y Pedro Rosemblat tengan hijos. Ante la pregunta de la conductora, Majo compartió una ilusión: “Tengo esperanzas de una nena, ya que tengo dos nietos varones”. Sus palabras expresaron un deseo propio como abuela, sin anticipar una decisión de la pareja sobre la maternidad y la paternidad.

El recuerdo personal que también abordó Majo Riera

Otro tramo de la entrevista la llevó a recordar cómo se había enterado de la bisexualidad de su hija. Al retomar una consulta que le habían hecho anteriormente, explicó: “Me sorprendió enterarme por los medios o por alguna declaración”. Según contó, lo inesperado había sido conocer ese aspecto de su vida a través de una intervención pública.

Enseguida, la entrevistada precisó el sentido de aquella reacción: “No fue porque me pasara algo con eso”. Así aclaró que la sorpresa no estaba vinculada con un rechazo hacia la orientación sexual de la cantante. También sostuvo que conoce su personalidad y que siempre respetó sus decisiones personales, una postura que reafirmó durante la charla radial.

Con el casamiento por delante, Majo se mostró emocionada por esta etapa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Su intervención aportó una mirada familiar sobre los preparativos, aunque dejó abiertos los detalles concretos de la ceremonia. La expectativa sigue puesta en cuándo y dónde se celebrará ese encuentro que, según adelantó, tendrá la tranquilidad como característica.