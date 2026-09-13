Un abrazo y un elogio marcaron la bienvenida que Diego Leuco le dio a Sofi Martínez en La Peña de Morfi. Tres años después de su separación, los periodistas volvieron a coincidir frente a las cámaras, esta vez para conducir el ciclo de Telefe. La apertura tuvo una mezcla de nervios y humor que ambos compartieron con el público.

El conductor la recibió con una expresión de sorpresa y un comentario sobre su apariencia: "¡Era verdad! ¡Bienvenida! Qué linda que estás, Sofi". Después del saludo, le dio una vuelta para mostrar el look que había elegido. Ella respondió sin disimular cómo se sentía ante esa aparición: "Estoy un poco nerviosa", reconoció al sumarse a la emisión del domingo.

La incorporación se produjo durante los días de descanso de Carina Zampini. Por ese motivo, Diego Leuco había arrancado el programa solo y luego recibió a Sofi Martínez para acompañarlo. Esa circunstancia laboral reunió en el estudio a quienes habían sido pareja hasta 2023 y le agregó a la presentación un componente personal, visible en el intercambio de bienvenida.

Para avanzar con la apertura, el periodista puso el foco en lo que tenían preparado para la jornada: "Lo más importante es que vamos a comer rico, vamos a hablar de cosas espectaculares, vamos a conocer a los artistas, vamos a escuchar música y está el mejor humor de la Argentina". La enumeración permitió pasar del saludo inicial a las propuestas habituales del programa.

El remate volvió a aludir al encuentro, aunque en tono de broma. "Y además invitados increíbles, yo creo que vino por ellos, no por mí", agregó entre risas. Con ese comentario, Diego Leuco incluyó su historia con Sofi Martínez en el humor de la presentación, sin convertir la apertura en una conversación sobre las razones que habían llevado al final del romance.

La escena mostró un trato cordial entre los dos: hubo cercanía en el abrazo, un reconocimiento de los nervios y espacio para reírse mientras presentaban la emisión. El antecedente sentimental formó parte del contexto del reencuentro, pero el intercambio se concentró en la tarea que iban a compartir. Así, pudieron dar paso a la programación después de una bienvenida atravesada por su historia personal.

Para el ciclo, la ausencia temporal de Zampini dio lugar a una combinación distinta en la conducción. Para los periodistas, fue la oportunidad de compartir aire desde un vínculo profesional, con la separación ya a tres años de distancia. La introducción dejó una imagen concreta de ese presente: dos exparejas capaces de saludarse con afecto y hacer una broma antes de ponerse a trabajar juntas.