El anuncio era conocido dentro de la familia, pero eso no volvió menos doloroso el momento. Celia Cuccittini reconoció que el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina la desbordó y que el impacto se mezcló con un duelo mucho más reciente. Sus palabras expusieron una tristeza que supera ampliamente lo deportivo.

Adrián Pallares mantuvo una conversación privada con la madre del capitán y compartió su mensaje durante la emisión de Intrusos. Todavía conmovida por la decisión, ella le escribió: "Adri, los estoy mirando y sigo llorando, aunque ya lo sabíamos, toda la familia está muy triste". La despedida, aunque esperada, se volvió definitiva cuando llegó el anuncio público.

Para el entorno de Lionel Messi, la noticia significó el cierre de una etapa que atravesó varias décadas de sus vidas. Celia acompañó desde el comienzo el recorrido de su hijo con la camiseta argentina, desde sus primeros partidos hasta la consagración mundial y los últimos encuentros como referente del equipo nacional.

El dolor de Celia Cuccittini también quedó atravesado por la reciente muerte de su marido, Jorge Messi. Al hablar de cómo se combinaron ambos hechos, expresó: "Pero lo importante es que él sea feliz. El papá siempre decía '¿qué voy a hacer cuando no juegue más?' y pasó todo junto, increíble". La frase recordó una pregunta que ahora adquirió un significado inesperado.

Aun en medio de su propia tristeza, la mamá del futbolista colocó el bienestar de Lionel Messi por encima de cualquier deseo familiar. Su postura mostró que comprende la decisión, aunque le resulte difícil aceptar que ya no volverá a verlo representar al país en los escenarios que marcaron buena parte de su historia.

Semanas antes, Celia Cuccittini ya había dejado en evidencia la fragilidad con la que atravesaba la muerte de Jorge. En un mensaje enviado a Marina Calabró para Primicias Ya, manifestó: "Solo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible". Aquellas palabras ahora recobran fuerza ante esta nueva despedida.

El retiro de Lionel Messi cerró un ciclo para la Selección, pero dentro de su casa tuvo una dimensión distinta. Para Celia, no se trata únicamente del final de una carrera internacional: también representa la llegada de ese momento que Jorge imaginó durante años y que la familia deberá transitar sin su presencia.