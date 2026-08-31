El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina después de dos décadas dejó una profunda emoción entre los argentinos. La noticia rápidamente se convirtió en uno de los temas centrales de las redes sociales, donde miles de usuarios despidieron al capitán con mensajes cargados de amor, nostalgia y orgullo por todo lo conseguido con la camiseta celeste y blanca.
Entre las primeras figuras en reaccionar apareció Yanina Latorre, quien no necesitó demasiadas palabras para expresar su tristeza. “Ay nooooo”, escribió junto a la publicación de Messi. También Franco Colapinto manifestó su emoción con un extenso mensaje: “No existen palabras de agradecimiento que alcancen. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez”.
La despedida también movilizó a reconocidas figuras del espectáculo. Nico Vázquez le dedicó: “Gracias por tanto. Te mereces todo, te amamos”, mientras que Barbie Vélez expresó: “Te amamos por siempre”. Por su parte, Andy Kusnetzoff destacó todo lo que el futbolista aportó: “Gracias por todo lo que nos diste. Te amamos”.
Entre los mensajes más emotivos estuvo el de Pocho Lavezzi, quien escribió: “Se cierra una estampa hermosa, gracias por todo este tiempo dedicado. SOS inmenso chabón, a disfrutar de lo que viene. Te quiero”. Pepe Ochoa también se sumó al homenaje: “Qué bendición haber coincidido en esta tierra con tu tiempo en esta Selección. Gracias Leo, me hiciste feliz”. En tanto, Maite Peñoñori resumió su incredulidad con un contundente: “No puedo leer”.
Vero Lozano eligió una frase breve pero afectuosa: “A disfrutar Rey. Gracias por todo”. En una línea similar, Stefy Xipolotakis resaltó los valores que representa Messi: “Gracias por ser ejemplo de muchos. Por ser respetuoso y humilde, ejemplo de lucha y perseverancia”.
Uno de los mensajes más extensos llegó de Rodrigo De Paul, compañero de tantas batallas con la camiseta argentina. “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección. Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! Sos eterno”, escribió.
También aparecieron Vanina Escudero, Matías Defederico, Sabrina Rojas, Maca Rinaldi y Carola Reyna. “Gracias x todo lo que nos diste!!! Disfrutamos cada partido que jugaste! Gracias x ser siempre ejemplo dentro y fuera de la cancha!!!! Te vamos a extrañar muchísimo”, expresó Escudero. Defederico fue contundente: “Siempre de tu lado capitán. Te amo, te amamos”.
Por su parte, Sabrina Rojas compartió una reflexión acompañada por una fotografía: “Me gustaría volver el tiempo atrás, ni bien te pusiste nuestra camiseta, así te valoraba más desde el día uno. Porque finalmente fuiste y sos nuestro mayor orgullo. No solo por lo deportivo. No creo que nadie te supere”. Maca Rinaldi aseguró que Messi está presente “en cada casa, en cada corazón argentino” y agradeció los años vividos.
La lista de homenajes se completó con El Pollo Álvarez, quien simplemente escribió “Gracias por todo”, mientras que Peque Schwartzman lo definió como “un ídolo de todos”. Daniella Semaan, esposa de Cesc Fàbregas, también reaccionó al anuncio y lo resumió de manera contundente: “Todo fue legendario. Icónico para siempre”. Así, la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una certeza entre sus seguidores: más allá de los títulos y los récords, su figura ya forma parte para siempre de la historia del país.