La versión sobre una posible separación entre Nicole Neumann y Manu Urcera volvió a tomar fuerza pese al intento de la modelo por mostrar otra imagen. Aunque ella compartió una foto junto al piloto para frenar los rumores, Juan Etchegoyen aseguró que habría un motivo de fondo que todavía no salió a la luz.

El periodista planteó que la información que maneja coincide con lo que también contó Rodrigo Lussich en Intrusos. “Sé que el conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, ha contado también su información de una separación que concuerda con mi información. Acá pasa algo extraño que ellos no se animan todavía a contar”, expresó, dejando instalada una duda mayor alrededor de la pareja.

La frase que más ruido generó fue “algo no dicho”. Con esa definición, Etchegoyen dio a entender que la situación no estaría relacionada únicamente con una crisis sentimental, sino con un contexto más delicado que los protagonistas preferirían manejar en reserva. Por ahora, ni Nicole Neumann ni Manu Urcera confirmaron una ruptura.

El dato que alimentó las sospechas llegó desde el entorno del automovilismo. Según contó el periodista, en las carreras de Turismo Carretera habría llamado la atención una ausencia sostenida de la modelo, que antes solía acompañar con frecuencia al piloto en ese ámbito.

“Llama la atención porque tiene que ver con una cotidianeidad que la pareja, que ha perdido en estos meses que pasaron. Lo que me contó Carlos Monti es que desde el mundo del TC, de donde es Urcera, le dijeron que hace meses que Nicole dejó de ir a las carreras cuando iba siempre. Es por lo menos extraño este dato”, explicó Juan Etchegoyen sobre el cambio que habría marcado el entorno cercano.

Crecen los rumores de ruptura entre Nicole Neumann y Manu Urcera.

Ese movimiento cotidiano, que en otro contexto podría pasar inadvertido, empezó a ser leído como una señal dentro del vínculo. La ausencia de Nicole Neumann en un espacio habitual para Manu Urcera no confirma por sí sola una separación, pero sí se sumó a una serie de versiones que vienen creciendo en los últimos días.

El punto más fuerte apareció cuando Etchegoyen habló de una posible razón para no blanquear el final. “Quizás tiene que ver con algo que tendrá explicación. Pero dejar de hacer algo que lo hacía siempre llama la atención. A mí también me dicen que ellos no comunican separación y la desmienten porque hay un tema legal en el medio que pronto se los contaré”, sostuvo. Mientras tanto, la pareja elige mostrar calma, aunque las preguntas alrededor de ese trasfondo siguen abiertas.