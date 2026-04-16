Manu Viale reapareció con una imagen que descolocó incluso a quienes siguen de cerca su carrera. La actriz compartió fotos de Instante, la película que la encuentra en la piel de una paciente oncológica, y el impacto pasó de inmediato por su aspecto físico, con una caracterización que la mostró completamente pelada y en un registro muy distinto al habitual.

La sorpresa no tuvo que ver solo con el cambio estético, sino también con el tipo de historia que deja asomar ese material. Instante se mete en zonas sensibles, cruza pérdida, amor y decisiones que alteran la vida de sus personajes, y en ese universo Manu Viale encarna una situación límite. Al mostrar esas postales, expuso un costado crudo del rodaje y dejó ver hasta dónde llegó el trabajo de composición para construir a su personaje.

Fue la propia actriz quien acompañó esa publicación con una frase breve, pero cargada de sentido: “Nunca dejé de ser fuerte al verme en estas fotos de Instante”.

Entre los comentarios, empezaron a multiplicarse mensajes de personas que sintieron la imagen desde un lugar íntimo. Uno de los que más repercusión generó fue especialmente desgarrador: “Te vi y me acorde de mi hermana, a la cual perdí ya hace más de 5 años. Yo misma tuve que pelarla y fue algo que jamás me voy a sacar de la mente”.

Detrás de esa reacción también hubo un dato evidente: el trabajo de maquillaje y producción resultó lo suficientemente potente como para volver creíble una transformación extrema. La hermana de Juana Viale y Nacho Viale apareció irreconocible en un proyecto que se estrenará el 23 de abril en los principales cines del país, y esa decisión visual terminó siendo una de las primeras grandes puertas de entrada a la película.

A diferencia de otras figuras que convierten cada paso en contenido constante, Manu Viale suele moverse con bastante bajo perfil. No es frecuente verla ocupar el centro de la escena por motivos personales ni por una estrategia de exposición sostenida. De hecho, su nombre había resonado públicamente tiempo atrás por la separación de Federico Freire, no por una campaña propia para instalarse en agenda.

Por eso estas imágenes tuvieron otro peso. No solo mostraron a una actriz comprometida con un papel exigente, también dejaron una huella sensible entre quienes vieron en esa cabeza rapada mucho más que un cambio de look.