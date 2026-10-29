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Este viernes 30 de octubre en Mood Live

Loquero llega a Neuquén para celebrar los 25 años de su disco “Fantasy”

El show forma parte de la gira aniversario de uno de sus discos más emblemáticos. La propuesta repasará canciones que marcaron su trayectoria dentro del punk argentino. Las entradas se encuentran disponibles por internet y en la boletería del lugar.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 29 de octubre de 2026 a las 15:42
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Loquero llegará a Neuquén este viernes para celebrar los 25 años de su disco Fantasy con un show en Mood Live.

Neuquén se prepara para una noche a puro punk rock con la llegada de Loquero a Mood Live. La banda se presentará este viernes 30 de octubre, a partir de las 21, con un espectáculo especial por los 25 años de Fantasy, uno de los discos destacados de su carrera.

El recital forma parte de una gira con la que el grupo celebra el cuarto de siglo de este trabajo discográfico y recorre distintos escenarios del país. La propuesta apunta a reencontrarse con sus seguidores a través de canciones que forman parte de su historia y de los clásicos que consolidaron su identidad musical.

La banda de punk rock argentino recorrerá sus clásicos en una presentación especial por el aniversario de su álbum.

Con más de dos décadas de trayectoria, Loquero se convirtió en una de las bandas representativas del punk rock argentino. Sus letras directas, su estilo característico y la intensidad de sus presentaciones en vivo construyeron un vínculo sostenido con el público a lo largo de los años.

La fecha en Neuquén será una oportunidad para celebrar el aniversario de Fantasy y repasar parte del recorrido de la banda. El espectáculo está previsto para este viernes a las 21 en Mood Live, ubicado en la ciudad de Neuquén.

Las entradas para el espectáculo aniversario de Loquero se pueden conseguir por ProTickets y en la boletería de Mood Live.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de ProTickets y en la boletería de Mood Live. La presentación se suma a la agenda musical de la ciudad con una propuesta dedicada a los seguidores del punk nacional.

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