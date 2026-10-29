Dillom llegará a Neuquén el sábado 21 de noviembre para presentar su tercer álbum de estudio, La Nueva Violencia, en Mood Live. El recital comenzará a las 21 en el espacio ubicado en Ministro González 40 y forma parte de la gira con la que el músico lleva su nuevo trabajo a distintos escenarios del país.

El espectáculo propone una nueva etapa sonora para el artista, con guitarras intensas, bajos distorsionados y capas de ruido que combinan momentos de furia con pasajes más melódicos. El álbum cruza influencias del post-punk, el rock and roll y la electrónica industrial, en una búsqueda musical que profundiza su costado alternativo.

El músico llegará a Neuquén con un espectáculo que combina post-punk, rock y electrónica industrial.

El repertorio anunciado incluye canciones como La Nueva Violencia, Vedette, Superdiversión, Papá se volvió loco, Minas y Fashion. También habrá lugar para temas como Souvenir, Maniquí y Amigos, que muestran un registro más íntimo y emocional dentro del disco.

El álbum fue grabado durante dos semanas en una casa de 1860 convertida en estudio, en una experiencia que reunió a músicos, productores y colaboradores. La producción estuvo a cargo de Fermín Ugarte junto con Dillom y otros integrantes del equipo. Entre las participaciones del trabajo aparecen artistas de distintas escenas musicales, como St. Vincent, Sebastian Murphy, de Viagra Boys, Dickhead Mehrtens, de Amyl and the Sniffers, Miranda! y Juana Aguirre.

Las entradas para el recital de Dillom en Neuquén se consiguen a través de ProTickets y en la boletería de Mood Live.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de ProTickets y en la boletería de Mood Live. Según la información del evento, las puertas abrirán a las 20, una hora antes del inicio previsto del recital. La presentación se suma a la agenda musical de noviembre en Neuquén con una propuesta que combina rock, electrónica y una puesta sonora intensa.