Después de varios días de preocupación por su estado de salud, Mirtha Legrand recibió el alta médica y continúa su recuperación en su domicilio, luego de haber permanecido internada en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro de bronquitis.

Su hija, Marcela Tinayre, fue quien brindó detalles sobre la evolución de la conductora y llevó tranquilidad durante una entrevista con Desayuno Americano, por América TV. Según explicó, la recuperación avanza favorablemente, aunque todavía persisten algunas molestias.

“Mirtha está muy bien, sigue recuperándose. Su debilidad son los bronquios y de la bronquitis lo que más le molesta es la tos, pero ya está curada”, aseguró Marcela Tinayre al referirse al estado actual de su mamá.

La hija de Mirtha Legrand también contó que la familia había intentado advertirle sobre la necesidad de cuidarse, especialmente después de algunas salidas nocturnas. Sin embargo, reconoció que no siempre resulta sencillo convencerla de modificar sus planes.

“Los dos últimos eventos a los que fue de noche me pidió que la acompañe y yo le dije que no por el frío, y ella fue igual. Muchas veces le dijimos que no saliera, pero mi mamá es indomable”, relató Marcela sobre la personalidad de la histórica conductora.

Ahora, con el alta médica, Mirtha permanecerá en su casa para completar el proceso de recuperación. La intención es que pueda volver progresivamente a su rutina, aunque desde su entorno prefieren evitar cualquier apuro y priorizar que esté completamente restablecida.

Marcela Tinayre confirmó cómo está Mirtha

En ese sentido, Marcela Tinayre fue contundente al hablar sobre un eventual regreso a la televisión y consideró que todavía falta tiempo para verla nuevamente frente a las cámaras. Por ahora, el objetivo principal es que pueda recuperarse por completo.

Además, la conductora aclaró que nunca recibió una propuesta para ocupar el lugar de su madre mientras dure su recuperación. “No me propusieron que la reemplace yo porque entre Juana y mamá tiene algo contractual, solo se pueden reemplazar entre ellas”, explicó Marcela Tinayre, en referencia al acuerdo que existe entre Juana Viale y Mirtha Legrand.