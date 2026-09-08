La salud de Mirtha Legrand generó preocupación en las últimas horas luego de que la histórica conductora fuera internada en el sanatorio Mater Dei para continuar con una serie de estudios y recibir tratamiento por un cuadro de bronquitis. En medio de la atención que despertó la noticia, su hija, Marcela Tinayre, rompió el silencio y sorprendió con una explicación cargada de humor sobre los motivos que llevaron a la diva a atravesar este episodio.

En comunicación con Roxy Vázquez, quien se encontraba al frente de la cobertura en TN, Marcela Tinayre buscó transmitir tranquilidad respecto del estado de su madre. La conductora recibió un mensaje de la animadora y decidió compartirlo al aire: “Muchas gracias, pero no vale la pena. Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”. De esta manera, Tinayre quitó dramatismo a la situación y apuntó, entre risas, al particular estilo de vida de Mirtha Legrand.

El mensaje de la hija de Mirtha Legrand coincidió con la difusión del último parte médico emitido por el sanatorio Mater Dei. La institución informó que la conductora de 99 años dejó la zona de internación inicial y pasó a una sala común, donde continuará bajo observación mientras completa los estudios indicados por los profesionales. Desde la familia, además, expresaron su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño recibidas desde que se conoció la noticia.

Según explicaron desde el centro médico, la intención es continuar evaluando la evolución de Mirtha Legrand durante las próximas horas. Si no se presenta ninguna modificación en su estado, el próximo informe sobre su salud será difundido el miércoles. La internación se produjo después de un cuadro gripal que derivó en bronquitis y que, inicialmente, había llevado a la conductora a permanecer en su casa y guardar reposo.

Por este motivo, Mirtha Legrand no pudo estar al frente de una nueva emisión de La Noche de Mirtha, el programa que conduce en la pantalla de eltrece. Ante su ausencia, fue su nieta Juana Viale quien tomó las riendas del ciclo y recibió en la mesa a Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska. La reemplazante mantuvo un clima distendido pese a la ausencia de su abuela.

Al comenzar el programa, Juana Viale también hizo referencia al estado de salud de Mirtha Legrand y eligió hacerlo con un tono relajado. “Acá estoy, poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, expresó. Luego volvió a bromear sobre el tratamiento que estaba realizando la conductora: “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”.

La hija de Mirtha trajo tranquilidad a todos

No es la primera vez durante este año que Mirtha Legrand debe interrumpir su actividad televisiva por un problema respiratorio. En abril había atravesado otro episodio de bronquitis que la obligó a permanecer varias semanas alejada de las grabaciones. En aquella oportunidad, Juana Viale también se hizo cargo de La Noche de Mirtha mientras su abuela se recuperaba y retomaba progresivamente sus compromisos laborales.

En este nuevo episodio, la internación de Mirtha Legrand tuvo como objetivo principal mantenerla controlada y completar los estudios necesarios luego de la evolución del cuadro respiratorio. Desde su entorno aseguran que la conductora permanece de buen ánimo y en una sala común. Mientras tanto, el mensaje de Marcela Tinayre, lejos de aumentar la preocupación, buscó llevar calma y hasta encontró un particular responsable para explicar el malestar: las ganas de salir de su madre, incluso cuando las noches ya son frías.