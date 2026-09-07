Marcela Tinayre habló en medio de la incertidumbre generada por la internación de Mirtha Legrand y brindó precisiones sobre su estado. La hija de la conductora confirmó que atraviesa una bronquitis, pero aseguró que los cuidados médicos responden a una decisión preventiva y que no existe una complicación grave.

La explicación llegó mediante un mensaje privado que posteriormente fue compartido en televisión. Al describir el cuadro de su madre y los factores que podrían haber influido, Tinayre le escribió a Barbarossa: “Hola Georgi, está todo bajo control. Está con bronquitis. Sus bronquios, por salir tanto y tomar frío”.

La frase elegida por Marcela Tinayre para definir la situación fue que “está todo bajo control”. Sus palabras buscaron frenar las versiones que comenzaron a circular desde que se conoció el ingreso de Mirtha Legrand a un centro médico, especialmente porque días antes ya había tenido que suspender su actividad televisiva.

Respecto de la decisión de mantenerla internada, la hija de la diva explicó que el objetivo es garantizar un seguimiento cercano y evitar cualquier inconveniente durante su recuperación. “Solo para estar súper cuidada y controlada. Nada malo, gracias por preguntar”, aclaró, dejando en claro que la permanencia en el lugar responde a la necesidad de monitorearla.

El mensaje fue enviado a Georgina Barbarossa, quien se había comunicado por WhatsApp para consultar directamente cómo estaba la histórica conductora. La respuesta de Marcela fue leída durante A la Barbarossa y se convirtió en la primera explicación familiar sobre la internación, más allá de la información médica conocida previamente.

Mirtha Legrand había comenzado a manifestar síntomas días antes y no pudo estar al frente de su programa. Esa ausencia incrementó las dudas alrededor de su salud, ya que se trató de una modificación obligada en su agenda. El diagnóstico de bronquitis terminó de explicar por qué necesitaba descansar y permanecer alejada momentáneamente de sus compromisos laborales.

Con su intervención, Marcela Tinayre confirmó que su madre continúa recibiendo atención y permanece bajo vigilancia profesional, pero descartó que atraviese un escenario crítico. La Chiqui deberá seguir cuidándose y esperar la evolución del tratamiento antes de retomar sus actividades. Mientras tanto, su familia acompaña el proceso y mantiene como prioridad que pueda recuperarse sin apresurar su regreso a la televisión.