Una referencia a conversaciones privadas terminó elevando la tensión entre Marcelo Polino y Lali Espósito. Tras ser acusado de mentir sobre una grabación de la serie de Moria Casán, el periodista publicó un comunicado en el que reveló que el enfrentamiento no es reciente. También recordó una intimidad desconocida del vínculo que ambos mantuvieron años atrás.

Marcelo Polino ubicó el origen de su distanciamiento en 2021 y aseguró que entonces enfrentó directamente a Lali Espósito por una conducta que le había molestado. "Aclaración por mis dichos, así me ahorro 300 notas, que igual agradezco. Mi distancia con Lali es de 2021, cuando se portó para el or.. conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre", escribió en su cuenta de Instagram.

La reacción se produjo después de que la cantante desmintiera su versión y calificara sus declaraciones como "una gran maldad". Lali Espósito también habría interpretado que el ataque podía tener alguna relación con la política. Frente a esa lectura, el conductor respondió: "No flashes trasfondos políticos. Javier Milei ni era diputado cuando pasó, no me quieras meter en la grieta".

El conflicto había comenzado cuando Polino describió la última jornada de rodaje de la serie. "En el último capítulo Moria nos invita a un grupo de amigos, la mesa chica, y todos estuvimos en un lugar menos una persona que decidió no estar con nosotros", contó inicialmente. Después terminó con la intriga y señaló a la artista: "Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, ella estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro".

Lali Espósito rechazó aquella reconstrucción y aseguró que existen horarios de grabación y fotografías capaces de demostrar que compartió espacios con varios de los invitados. Según su postura, nunca decidió aislarse del resto del grupo y el relato del periodista respondía a una mala intención. La contundencia de su desmentida obligó a Marcelo Polino a ampliar públicamente sus argumentos.

Pese a las pruebas mencionadas por la artista, el conductor sostuvo su relato sin modificaciones. "Sobre la serie de Moria: conté lo que pasó en la filmación. Los invitados famosos estábamos todos en un salón del palacio y vos, sola en otro. No es bueno ni malo, es lo que pasó", expresó. Para él, esa descripción no implicaba una valoración sobre Lali, sino el relato de lo que observó durante la jornada.

El comunicado terminó llevando la pelea más allá del rodaje y dejó expuesta una cercanía privada que hasta ahora no formaba parte de la discusión. Marcelo Polino evitó explicar qué ocurrió durante aquellas conversaciones, pero las utilizó para desafiar a Lali a hablar directamente con él: "Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París. Calma. Menos Netflix mental y más realidad".