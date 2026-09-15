Una invitación de Franco Colapinto y un futbolista cuya identidad prefirió guardar fueron parte de las revelaciones de Luana Fernández sobre su vida antes de Gran Hermano. En su primera visita a LAM tras quedar eliminada, la joven respondió un interrogatorio que mezcló confesiones, negativas y bromas. También confirmó un acercamiento con un actor, aunque evitó dar detalles de todos sus encuentros.

Sobre el piloto, explicó que el contacto no pasó de los mensajes: “También me hablaba con Colapinto. Me encantan los autos. Solo me escribí, pero me gustaba. Lo seguía antes de que sea conocido”. La conversación incluyó una propuesta que no prosperó: “Él un día, en Navidad, me invitó a la casa de Bizarrap, pero yo estaba con la familia de mi novio”. Aclaró que nunca ocurrió nada entre ellos.

El nombre que sí reconoció sin rodeos fue el de Victorio D’Alessandro. “Estuve con el actor Victorio D’Alessandro”, afirmó Luana Fernández durante la charla. Esa admisión llegó después de que Ángel de Brito intentara establecer cuánta exposición tenían sus conquistas: “Sin nombres, pero eran famosos de gama alta, media, baja”. La respuesta de la exparticipante de Gran Hermano fue breve: “Gama media”.

La reserva apareció cuando le preguntaron por el ambiente deportivo. “¿Saliste con muchos famosos?”, había querido saber el conductor. “Más o menos. Con un solo deportista, futbolista, pero no lo puedo decir”, contestó. Pepe Ochoa buscó avanzar con un dato: “Me llegó el nombre del futbolista: Enzo Fernández”. Ella respondió “No”, aunque entre risas admitió que le hubiese encantado.

Ante la insistencia, la invitada apeló al humor para esquivar algunas precisiones: “Estuve con varios famosos, pero no me acuerdo, perdí un poco la memoria ahí adentro”. Karina Iavícoli reaccionó de inmediato: “Vos sos más viva que el hambre”. También surgió el hijo de Gladys, sobre quien comentó: “Al hijo de la Bomba lo conozco. Ahora con él está todo mal”.

Otro momento de suspenso se produjo cuando Ochoa preguntó: “¿Marcelo Tinelli?”. Luana Fernández se rio antes de negar un romance con el conductor. La reacción dio pie a las bromas y sospechas de las panelistas, que no parecieron convencidas, pero su respuesta fue negativa. La conversación posterior a Gran Hermano sumó así otro nombre mencionado sin que ella confirmara un vínculo sentimental.

Al terminar el intercambio, quedó pendiente la identidad del futbolista que había mencionado. Mientras el acercamiento con D’Alessandro tuvo una confirmación explícita y lo de Colapinto quedó limitado a mensajes, ese encuentro permaneció bajo reserva. Ni las preguntas del conductor ni los nombres propuestos por el panel lograron que revelara de quién se trataba.