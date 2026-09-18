Qué es la neumopatía, el cuadro por el que internaron a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei a días del alta médica

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo, luego de presentar un cuadro compatible con neumopatía. La conductora, de 99 años, permanece en observación mientras se realizan estudios, recibe tratamiento y es sometida a los controles correspondientes.

La nueva internación se produjo apenas una semana después de que la histórica conductora de televisión recibiera el alta médica tras permanecer internada por un cuadro de salud.

Qué informó el Sanatorio Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand

A través de un comunicado, el centro médico informó que Mirtha Legrand ingresó durante la tarde de este viernes debido a un cuadro compatible con neumopatía.

“Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, señalaron desde el Sanatorio Mater Dei.

Por el momento, los médicos no precisaron qué tipo de neumopatía presenta la conductora ni brindaron mayores detalles sobre su evolución.

La familia de Mirtha agradeció además las muestras de preocupación y pidió respeto por la salud de la conductora. Según indicó el centro médico, si no se producen cambios, se difundirá un nuevo parte el próximo lunes.

El parte oficial sobre el estado de salud de Mirtha Legrand difundido por el Sanatorio Mater Dei - Foto: Noticias Argentinas

Qué es una neumopatía

La neumopatía es un término amplio que engloba distintas enfermedades o afecciones que comprometen los pulmones. Puede tener diferentes causas y presentar una evolución variable según el origen y las condiciones de cada paciente.

Entre los factores que pueden desencadenar una neumopatía se encuentran algunas infecciones, como las provocadas por virus, bacterias u hongos, además de la exposición a sustancias nocivas como humo, polvo o determinados productos químicos.

Por tratarse de un término general, el diagnóstico de “neumopatía” no permite por sí solo determinar qué enfermedad específica tiene una persona.

Cuáles son los síntomas de una neumopatía

Los síntomas dependen del tipo de afección pulmonar y de su gravedad. Entre las manifestaciones que pueden aparecer se encuentran:

Falta de aire o dificultad para respirar.

Tos.

Fiebre.

Dolor o molestias en el pecho.

Cansancio.

Malestar general.

En algunos cuadros, presión arterial baja.

La aparición y la intensidad de estos síntomas varían de acuerdo con la causa y las características de cada paciente.

Cuántos tipos de neumopatía existen

Existen diferentes afecciones que pueden ser agrupadas dentro del concepto de neumopatía. Entre ellas se encuentran las enfermedades que afectan el tejido pulmonar, las producidas por infecciones y aquellas relacionadas con la exposición a determinadas sustancias.

La neumopatía intersticial, por ejemplo, compromete principalmente el tejido que rodea los alvéolos pulmonares y puede generar dificultad para respirar.

La neumopatía infecciosa puede estar relacionada con distintos microorganismos, entre ellos bacterias y hongos. La neumonía es uno de los cuadros infecciosos que afectan los pulmones.

También existen enfermedades pulmonares vinculadas con exposiciones prolongadas a sustancias presentes en determinados ambientes laborales, como el carbón, el asbesto o la sílice cristalina.

En tanto, algunas afecciones pulmonares pueden ser agudas o crónicas y presentar diferentes tiempos de evolución y necesidades de tratamiento.

Qué se sabe sobre el cuadro que atraviesa Mirtha Legrand

Hasta el momento, el Sanatorio Mater Dei solamente informó que Mirtha Legrand presenta un cuadro compatible con neumopatía y que permanecerá internada para completar estudios, tratamiento y controles.

Por esa razón, no corresponde establecer qué tipo específico de neumopatía atraviesa la conductora ni anticipar su evolución a partir del parte difundido este viernes.

La próxima actualización médica, prevista para el lunes si no se producen cambios, permitirá conocer mayores detalles sobre su estado de salud.