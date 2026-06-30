Luzu volvió a quedar en el centro de la polémica por una situación ocurrida al aire durante la cobertura del Mundial 2026. Esta vez, las críticas apuntaron contra Marcos Giles, luego de que se viralizara un gesto sexual que hizo durante una entrevista a hinchas argentinos y que incomodó a Ángela Torres.

El momento ocurrió cuando Nico Occhiato y Giles conversaban con un grupo de fanáticos de la Selección Argentina en las afueras del estadio. Todo parecía parte de una nota distendida hasta que uno de los entrevistados mandó un saludo familiar: "Un saludo a la gente de Timbúes, Santa Fe, y a mi hermana que es fanática de ustedes y todas las mañanas los ve".

A partir de ese comentario, la escena empezó a tomar otro tono. Desde atrás, alguien lanzó: "Un saludo a la hermana eh". Entonces, Marcos Giles retomó: "Un saludo a la gente de Timbúes", mientras Occhiato preguntó: "¿A alguien muy especial de Santa Fe?". Entre risas, el streamer agregó: "La hermana de él, para Cande, te quiero mucho".

El problema no fue solo la frase, sino el gesto que acompañó el momento. Según se vio en el video que se viralizó, Marcos hizo movimientos obscenos con la mano en la boca y la cadera al referirse a la hermana del hincha, algo que desató una catarata de cuestionamientos en redes sociales.

Las críticas fueron inmediatas y varias usuarias apuntaron contra la naturalización de ese tipo de humor. "Dirigirse con gestos obscenos a una mujer en 2026 con 30 años atrasa demasiado. Dejemos de naturalizar estos chistes y más en gente que influye a un público masculino", escribió una persona indignada por la actitud del streamer.

Otros mensajes también repararon en el lugar de Ángela Torres, pareja de Giles. "Faltarle el respeto a la novia, realmente no entiendo como nadie le puede decir che no da, Angelita no sé que esperas para salir de ahí", cuestionaron. En la misma línea, otra usuaria sumó: "Ni hablar de la incomodidad de la novia, pero ella lo permitirá".

La reacción de la actriz dentro del estudio tampoco pasó desapercibida. Aunque desde Nadie Dice Nada repasaron el video entre risas y ella intentó tomárselo con humor, varios usuarios remarcaron la incomodidad que transmitía la situación: "Hasta yo me sentí incómoda, es horrible cuando tu pareja hace esas cosas".

El episodio se sumó a una seguidilla de controversias recientes alrededor de Luzu y volvió a abrir el debate sobre los límites del humor en vivo. Mientras el equipo eligió revisar el momento en tono liviano, en redes el gesto de Marcos Giles quedó instalado como una actitud fuera de lugar hacia una mujer que ni siquiera estaba presente.