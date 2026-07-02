La tensión entre Flor Peña y Nico Occhiato continúa escalando y suma capítulos cada vez más fuertes. En medio de las versiones sobre una posible demanda millonaria contra Luzu TV, fue Fernando Burlando quien salió a hablar públicamente y dio detalles del difícil presente emocional que atraviesa la actriz luego de la polémica que derivó en su salida del canal de streaming.

Todo explotó después de que Barby Franco revelara en televisión que existiría un reclamo cercano a los 720 millones de pesos. La información generó un enorme revuelo en el mundo del espectáculo porque la modelo aseguró haber conocido el dato a través de conversaciones privadas con el propio Fernando Burlando, representante legal de Flor Peña.

Lejos de desmentir esas cifras, el abogado decidió profundizar sobre el conflicto durante una entrevista con Intrusos. “Te digo la verdad: estuvimos hablando de lo que era una indemnización y de lo que era dañar y romper una imagen como la de Florencia, en otros países sería mucho más”, expresó el letrado, dejando en claro la gravedad que, según él, tuvo el episodio para la conductora.

Además, Fernando Burlando remarcó que el impacto sobre la imagen pública de Flor Peña fue devastador. “El daño que se le ha provocado a Florencia no hay forma de traducirlo a dinero, está muy lastimada”, aseguró. De todas maneras, también reconoció que la actriz considera que tuvo responsabilidad en el conflicto que se originó semanas atrás.

Según explicó el abogado, la propia Flor Peña intentó reparar rápidamente el problema apenas explotó la controversia. “Florencia recompuso instantáneamente la situación, lo primero que hizo fue llamar a la familia Messi y decirles lo arrepentida que estaba”, sostuvo. Para Burlando, esa reacción inmediata fue determinante para bajar la tensión inicial que se había generado.

Incluso, el letrado relató cómo encontró a la actriz en las horas posteriores al escándalo. “Yo me encontré a una Florencia Peña llorando desconsoladamente y le dije que lo primero que tenía que hacer era llamar a la mamá de Messi”, recordó. Según explicó, ese acercamiento ayudó a sanar parte de la situación, aunque el golpe emocional todavía sigue presente.

No hay vuelta atrás

En otro tramo de la entrevista, Fernando Burlando habló sobre las negociaciones con Luzu TV y admitió que todavía existen diferencias importantes respecto a cómo debería concretarse la desvinculación de Flor Peña del proyecto. “Ellos lo quieren hacer de una manera y nosotros consideramos que esa no es la forma”, señaló, dando a entender que las posiciones siguen muy alejadas.

Por último, el abogado dejó abierta la posibilidad de que todo termine en tribunales si no logran alcanzar un acuerdo. “Lo que queda es la Justicia”, afirmó tajante. Mientras tanto, la pelea entre Flor Peña, Nico Occhiato y Luzu TV sigue generando repercusiones y promete sumar nuevos episodios en los próximos días.