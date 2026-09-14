Margarita ya tiene fecha para su despedida definitiva y los fanáticos deberán prepararse para un episodio que promete resolver varias de las incógnitas planteadas a lo largo de la historia. La producción creada por Cris Morena atraviesa su tercera y última temporada y el cierre llegará el lunes 21 de septiembre a las 19 horas, cuando se estrene el capítulo final en HBO Max.

El desenlace de la ficción buscará darle respuesta a algunos de los grandes interrogantes que acompañaron a sus personajes desde el comienzo. Margarita, Fach y Andrés quedarán frente a verdades relacionadas con sus orígenes, sus identidades y la historia familiar que los conecta, en una instancia que podría modificar por completo el vínculo entre ellos.

Pero la familia no será el único eje que tendrá una resolución en el último episodio. En Krikoragán, la disputa por el poder también llegará a un punto de máxima tensión. La revolución que busca recuperar el trono para los Calderón de la Hoya tendrá su momento decisivo y los protagonistas deberán enfrentarse a las consecuencias de todo lo ocurrido.

Se viene el final de Margarita

La tercera temporada de Margarita comenzó el pasado 24 de agosto, retomando la historia luego de que Delfina recuperara nuevamente el poder. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer nuevas pistas que permitieron avanzar sobre una verdad que durante mucho tiempo permaneció oculta: el verdadero origen de los Calderón de la Hoya.

Con el correr de los episodios, los conflictos familiares fueron tomando cada vez más protagonismo. Margarita y sus hermanos profundizaron la búsqueda de respuestas acerca de su pasado, mientras que la situación política de Krikoragán sumó nuevos enfrentamientos y convirtió la lucha por el reino en uno de los principales motores de la temporada.

La última entrega está compuesta por 20 capítulos, que fueron construyendo progresivamente el escenario para este esperado cierre. Ahora, con todas las piezas sobre el tablero, la historia se encamina hacia un episodio en el que deberán definirse tanto los secretos familiares como el futuro de los personajes.

Se viene el final de Margarita

La expectativa también está puesta en saber qué ocurrirá con los distintos vínculos que se fueron formando durante la ficción y qué consecuencias tendrán las revelaciones finales. El universo creado por Cris Morena buscará así cerrar las historias que acompañaron a Margarita durante sus tres temporadas.

Los fanáticos podrán seguir el desenlace el 21 de septiembre a las 19 horas por HBO Max. Además, las tres temporadas completas de Margarita estarán disponibles en la plataforma, junto con Floricienta, la ficción de Cris Morena que dio origen a este universo.