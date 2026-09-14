La búsqueda de nuevos participantes para Gran Hermano ya comenzó, aun antes de que Generación Dorada tenga a su ganadora. Santiago del Moro confirmó que el casting está abierto y que Telefe trabaja en la próxima edición. El anuncio les dio una primera certeza a quienes quieren entrar: pueden postularse, aunque el regreso todavía no tiene fecha.

Para los aspirantes, el único requisito mencionado fue ser mayores de 18 años. El conductor no detalló otras condiciones ni explicó cómo se desarrollarán las siguientes etapas de selección. Por ahora, la convocatoria permite enviar candidaturas para ser consideradas por la producción, mientras siguen pendientes las precisiones sobre la competencia que encontrarán los futuros jugadores.

Sobre los tiempos del regreso, Santiago del Moro evitó anticipar un calendario y compartió su expectativa: “Este programa, si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente, por todos ustedes”. Tampoco informó cuánto durará la temporada ni qué dinámica tendrá.

La confirmación llegó durante una cena con las finalistas, cuando el presentador ingresó para conversar sobre lo ocurrido afuera durante su permanencia en el programa. En ese encuentro, la despedida de Generación Dorada también dejó espacio para hablar de quienes ocuparán sus lugares más adelante. Así se conoció que los preparativos de Gran Hermano 5 están en marcha.

Durante el intervalo, las instalaciones tendrán otros habitantes. Santiago del Moro explicó que serán utilizadas por versiones internacionales del formato y destacó que esas producciones trabajarán con el equipo local: “Gran Hermano va a descansar ahora, porque esta casa, Gran Hermano Argentina la cede para otros Gran Hermanos que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos. Otros no tanto. (...) Y entonces van a venir a hacerlo acá, con nuestros técnicos, con nuestros compañeros, en esta casa que amamos tanto”.

Ese uso de la casa implica que la pausa de la edición argentina convivirá con nuevas grabaciones destinadas a otros países. El anuncio no incluyó los nombres de esas versiones ni precisó cuándo se instalarán allí. Sí dejó establecido que los técnicos y trabajadores locales participarán de esa etapa, antes de que el espacio vuelva a recibir al elenco argentino.

Con ese panorama, la expectativa por la próxima temporada de Gran Hermano empieza por el casting. Quienes se postulen deberán esperar novedades sobre la selección, mientras el público aguarda conocer las características de la edición anunciada. La primera puerta ya está abierta para los aspirantes; la fecha en que los elegidos comenzarán la convivencia sigue sin definirse.