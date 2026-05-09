La expectativa alrededor de María Becerra volvió a explotar en redes sociales luego de que la cantante confirmara el lanzamiento de su esperado QUIMERA TOUR, una gira inspirada en su último álbum de estudio que ya genera furor entre sus seguidores. Después de semanas de rumores y pistas misteriosas, la artista finalmente empezó a mostrar cómo será este nuevo capítulo de su carrera.

El anuncio llega en un momento clave para la cantante, que atraviesa uno de los períodos más exitosos de su trayectoria. Tras romper récords con su histórico show en el estadio de River Plate, la intérprete de “Automático” ahora apuesta a llevar el universo de QUIMERA a distintos escenarios de Latinoamérica, con una propuesta mucho más conceptual y ambiciosa.

En diciembre, María Becerra logró una marca inédita al presentarse con un impactante recital 360° totalmente agotado frente a más de 130 mil personas. Ese espectáculo no solo consolidó su enorme presente artístico, sino que además la convirtió en la única mujer argentina en llenar el estadio de River Plate a máxima capacidad.

Lejos de quedarse en esa conquista, la cantante decidió profundizar el concepto artístico que presentó en QUIMERA, un disco que muestra distintas facetas de su personalidad a través de personajes y alter egos. Según adelantó, el tour mantendrá esa misma estética visual y narrativa que ya despertó miles de comentarios positivos entre sus fans.

Dentro de este universo aparecen figuras como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, identidades que funcionan como extensiones emocionales y artísticas de María Becerra. Cada una representa una energía distinta y le permite a la artista explorar sonidos, looks y performances completamente diferentes arriba del escenario.

La repercusión del anuncio no tardó en sentirse en plataformas digitales. Apenas compartió las primeras pistas del tour, miles de usuarios comenzaron a reaccionar con mensajes cargados de emoción y ansiedad por conocer las fechas oficiales. Muchos incluso especulan con una nueva serie de estadios y producciones internacionales.

¿Se vienen shows históricos?

El fenómeno de María Becerra sigue creciendo a pasos gigantescos. Actualmente, la cantante supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, acumula más de 5 millones de suscriptores en YouTube y sus videoclips ya sobrepasaron las 12 mil millones de reproducciones totales, números que la posicionan como una de las artistas argentinas más escuchadas del mundo.

Con el anuncio de QUIMERA TOUR, María Becerra deja en claro que todavía tiene mucho más para mostrar. Mientras sus seguidores esperan novedades sobre las ciudades y fechas oficiales, la ilusión crece alrededor de una gira que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año.