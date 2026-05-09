La separación de Pampita y Martín Pepa dejó de ser un rumor para convertirse en una confirmación pública. Luego de varios días de especulaciones, la conductora decidió enfrentar a la prensa y contar cómo atraviesa este nuevo capítulo sentimental, en medio de versiones cruzadas y rumores de terceros en discordia.

Con un tono calmo pero visiblemente movilizada, Pampita habló desde su auto ante las cámaras de distintos programas de televisión y fue contundente al aclarar que la ruptura no estuvo relacionada con infidelidades. “Estoy separada”, expresó sin rodeos, aunque rápidamente buscó frenar las versiones que circulaban alrededor del polista.

“No ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona”, aseguró la modelo, marcando distancia de cualquier teoría escandalosa. Además, remarcó el enorme cariño que todavía siente por él y destacó que tanto su entorno familiar como sus amigos mantienen una excelente relación con el empresario.

En medio de la charla, Pampita reconoció que uno de los factores más difíciles de sostener fue la distancia. “La distancia no la podemos negar, pero está todo bien”, confesó. De esa manera, dejó entrever que el desgaste de una relación a kilómetros terminó siendo determinante para el vínculo.

Lejos de mostrarse resentida, la conductora eligió recordar lo positivo de la historia que compartieron. “En el amor entrego todo, nada es tiempo perdido”, sostuvo con sinceridad. Incluso admitió que esta experiencia le permitió descubrir una manera distinta de amar y aprender a sostener una relación en contextos complejos.

También habló del fuerte respaldo emocional que encuentra hoy en su círculo íntimo. “Tengo mucho amor en mi vida”, destacó al mencionar especialmente a sus hijos, amigos y familiares. Según dejó ver, ese acompañamiento es clave para atravesar el difícil momento personal que enfrenta tras la separación.

Por otro lado, Pampita desmintió categóricamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Cochito López tras un supuesto encuentro en Miami. “No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie”, disparó, dejando en claro que hoy sus prioridades pasan por su familia y el trabajo.

Mientras tanto, Yanina Latorre aportó más detalles sobre el detrás de escena de la ruptura en su programa de televisión. Según contó, personas cercanas a la modelo le aseguraron que está “muy triste” y que habría descubierto “algo” relacionado con Martín Pepa que terminó golpeando la relación. Sin embargo, aclaró que no necesariamente se trataría de una infidelidad.