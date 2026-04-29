La cantante María Becerra volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por su música sino por sus declaraciones sobre la realidad social. Durante su participación en el evento Experiencia Endeavor Sub20, realizado en el Arena de Buenos Aires, dejó una reflexión que no pasó desapercibida.

Frente a cientos de estudiantes, la artista decidió hablar sin filtros y planteó su mirada sobre las desigualdades. “Yo siento que el mundo es muy injusto”, lanzó, marcando el tono de un discurso cargado de contenido social y sensibilidad.

En esa misma línea, profundizó su pensamiento al señalar: “Siento que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y que tiene la vida solucionada”. Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Lejos de quedarse ahí, María Becerra puso el foco en quienes trabajan en profesiones esenciales. “Cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, alguien que estudió, que arriesga su vida, tendría que poder estar tranquilo”, sostuvo, visibilizando una problemática que atraviesa a muchos sectores.

Sin embargo, uno de los momentos más contundentes llegó cuando habló de los adultos mayores. “Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando”, afirmó, generando repercusión inmediata por la contundencia de su postura.

Además, la cantante también reflexionó sobre su propia realidad económica y el rol que ocupa. “Yo la verdad que con lo que hago… siento igual que no alcanza”, expresó, remarcando que incluso desde su lugar percibe las desigualdades del sistema.

En ese sentido, dejó en claro su compromiso personal: “Siento que puedo y siento que debo”, dijo, asegurando que buscará ayudar desde su posición a quienes más lo necesitan, algo que ya ha demostrado con acciones concretas.

Días atrás, María Becerra había sido noticia por un gesto solidario con una fan llamada Sol, a quien sorprendió en su casa mientras atravesaba un tratamiento oncológico. Juntas cantaron Tatú, en un momento cargado de emoción que rápidamente se volvió viral.

Pero la ayuda no terminó ahí: la artista también colaboró económicamente con el tratamiento. “Cambió todo mi rumbo”, escribió la joven en redes, agradeciendo el apoyo recibido y destacando la enorme sensibilidad de la cantante.