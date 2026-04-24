María Becerra volvió a quedar ligada a una historia que golpeó fuerte por la mezcla de angustia, fe y alivio. Esta vez no fue por un show ni por una canción, sino por su presencia al lado de Sol Varacalli, la joven fanática a la que ya había ayudado económicamente y a la que también acompañó en una intervención médica clave.

El caso había tomado fuerza cuando se supo que Sol necesitaba afrontar un tratamiento de alta complejidad y que, para llegar a esa instancia, su entorno había iniciado una campaña solidaria. En ese recorrido apareció María Becerra con un gesto concreto que no quedó solo en el aporte económico: además de colaborar para que pudiera avanzar con el procedimiento, decidió seguir de cerca lo que pasaba con la joven.

Desde el Hospital Italiano de Buenos Aires, Sol fue mostrando las horas más sensibles del proceso. Una de las primeras imágenes la exhibió sentada junto a una camilla, con la pulsera clínica ya colocada y una frase cortísima que resumía todo el peso de ese momento: “En tus manos Dios”. No hacía falta mucho más para entender la tensión previa a la operación y la carga emocional con la que se estaba preparando para entrar al quirófano.

Más tarde llegó otra postal, ya distinta, con un tono algo más sereno. Allí se la vio acompañada por la cantante quilmeña en una habitación del hospital, en una escena que terminó de confirmar que el respaldo no había sido solo a distancia. La artista, dueña de “Corazón vacío”, eligió estar ahí cuando la situación era más delicada, lejos de cualquier gesto superficial y cerca de una paciente que venía atravesando semanas muy duras.

El alivio apareció después, cuando Sol pudo contar que la operación había terminado de la mejor manera. “Ya salí de la operación. Salió todo bien”, escribió en sus redes, en una publicación que enseguida fue celebrada por quienes seguían su historia desde el comienzo. Esa actualización cambió por completo el clima y llevó tranquilidad después de horas cargadas de nerviosismo.

Todavía conmovida, la joven compartió luego una imagen junto al equipo médico que la atendió durante todo el proceso. “Gracias al Hospital Italiano y su equipo. Los amo, gracias por tanto amor”, expresó, con una mezcla de gratitud y desahogo que terminó de redondear una jornada atravesada por la incertidumbre y por el acompañamiento constante.

Detrás de ese desenlace hubo mucho más que una ayuda puntual. María Becerra no solo aportó para que Sol pudiera enfrentar una instancia decisiva de su tratamiento, sino que también eligió sostenerla de manera personal en un momento límite. En una historia marcada por el miedo y la esperanza, ese gesto terminó pesando tanto como la noticia de que todo salió bien.