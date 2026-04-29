La entrada de Eduardo Carrera a Gran Hermano no solo lo devolvió a la tele. También empujó al centro de la escena una historia durísima que involucra a Romina Orthusteguy y a Mía, la hija que tuvieron juntos, quienes hablaron de violencia, abandono y de una ausencia que, según contaron, nunca dejó de doler.

Romina Orthusteguy reconstruyó en Después de todo el vínculo que siguió fuera de la casa tras conocerse en la edición 2003 del reality y lo describió como una etapa marcada por el miedo. “Abría la puerta, me agarraba y me sacaba de la casa. Me iba a hoteles familiares, me quedaba y calculaba a que él se calme para volver, no se lo contaba a nadie. Si me abría, estaba todo bien, sino, me volvía a ir”, relató.

En ese contexto también recordó cómo reaccionó él cuando supo del embarazo. “Cuando le conté que estaba embarazada me dijo: 'Esto me caga la carrera'”, aseguró. Con esa frase, Romina Orthusteguy ubicó el comienzo de una distancia que después, según su versión, se convirtió en un desentendimiento total con respecto a la nena que nació de esa relación.

Del otro lado, Mía puso palabras a una falta que la acompañó desde la infancia. “Recuero desde muy chica, cuando iba al jardín, recuerdo ver a mis compañeritos con madre y padre. Yo al principio no entendía por qué yo tenía sólo uno. Y después, a los 4 o 5 años, haberle preguntado a ella -su mamá- el nombre de él, nada más para saber”, contó. Luego agregó: “Yo nunca lo necesité, porque ella hizo de madre, padre, todo junto. No me hizo falta. Sabía el nombre, pero no conocía su cara, no conocía su voz”.

Más adelante explicó que tampoco sintió interés en ir a buscar a Eduardo. “Le habré preguntado a mis 15. Ella siempre me dijo que cualquier cosa que o quería saber, que le pregunte o si lo quería conocer, que ella me iba a acompañar, pero la verdad es que nunca me interesó”. Cuando le preguntaron cómo lo nombra, fue tajante: “Progenitor”.

Lo que sí le pegó de lleno fue verlo entrar al reality y descubrir ahí otra parte de su historia. “Me enteré que tengo un hermano…y conocí todo de él ahora, en la tele”, dijo. Y enseguida describió el golpe emocional de ese instante: “Apenas lo veo entrar me impactó. Me quedé en shock y después me agarró mucha bronca, y después mucho dolor de que había entrado a la casa. Que se exponga, como si una parte de él no existiera. La falta de interés”.

La joven cerró con la frase más dura de todas, porque ya no habló del pasado sino de lo que le provocó verlo hoy. "Esa falta de interés. El no nombrarme para nada. Hacer como si yo no existiera. Lo único positivo que rescato, que la estoy pasando tan mal, fue enterarme que tengo un hermano. Me gustaría conocerlo. A él no quiero conocerlo...al menos hoy, después no sé. A mi me afectó verlo y que no me nombre".