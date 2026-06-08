El discurso público de Mario Pergolini sobre la violencia de género tuvo una respuesta inesperada y muy dura de María Julia Oliván. La periodista escuchó al conductor hablar del tema en Otro día perdido y decidió exponer el malestar que todavía le generan algunas situaciones que, según contó, vivió cuando trabajó con él.

La reacción apareció en Border Periodismo, mientras se debatía la cobertura del femicidio de Agostina Vega en Córdoba y las marchas de Ni Una Menos que se realizaron en distintas ciudades del país. En ese contexto, Oliván no solo cuestionó lo que escuchó, sino también la forma en que ciertos nombres del medio aparecen ahora vinculados a discursos de revisión.

"Hay gente que se reeducó, que fue muy machista, que cometió un montón de abusos como los que se denuncian y que después mirás lo que hace", planteó antes de apuntar directamente contra el conductor. Sin rodeos, lanzó: "Sí, Mario Pergolini... hace 20 años".

En el estudio, Guillermo Pardini intentó abrir otra lectura y sugirió: "Ahora tiene una hija. Te cambia la mirada, ¿no?". Pero María Julia Oliván rechazó esa explicación de inmediato y respondió: "No. Yo trabajé con él cuando ya tenía una hija y no tenía esa mirada".

A partir de ahí, el descargo subió de tono. "El caso de Mario Pergolini a mí no deja de sorprenderme. Yo trabajé con él y fui víctima de un montón de cosas que no tengo ganas de contar porque pasaron varios años", afirmó. Luego fue todavía más contundente: "No puedo creer la lavada de cara que le da el medio a personas como esta, que toda la vida se mofaron de las mujeres, no trabajaban con mujeres, eran sexistas, se sobrepasaban con las mujeres, hacían chistes sobre mujeres y ahora son los grandes referentes que nos dicen cómo vivir".

La conductora también marcó una diferencia entre cambiar el discurso y hacerse cargo de lo ocurrido con personas concretas. "Cuando vos te rehabilitás, a la persona con la que estuviste mal le decís: 'Perdoname'. Te la cruzás en un pasillo y le decís: 'Che, perdoname, mala mía'", reflexionó, antes de dejar una frase directa sobre su propio vínculo con él: "Yo me lo crucé y nunca me dijo nada".

El testimonio dejó instalada una acusación pública fuerte contra Mario Pergolini, aunque María Julia eligió no profundizar en los episodios que mencionó. Su intervención, en cambio, puso el foco en algo que para ella sigue sin resolverse: la distancia entre una imagen renovada ante el público y una reparación que, según remarcó, nunca llegó.