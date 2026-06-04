Mario Pergolini utilizó un espacio en su programa Otro día perdido por El Trece para manifestar su horror ante los femicidios que ocurren en Argentina, en especial tras el asesinato de Agostina Vega. En ese marco, el conductor se sumó a una campaña de Amnistía Internacional con el objetivo de generar conciencia sobre la violencia de género.

Durante su intervención, Pergolini mostró un iceberg con palabras y conceptos machistas, invitando a los hombres a reflexionar sobre sus conductas y la educación recibida, y advirtió sobre los "monstruos que se están convirtiendo". Además, Evelyn Botto aportó datos relevantes sobre la problemática de los femicidios, reforzando el mensaje de la campaña.

A pesar de la intención de solidarizarse, las redes sociales reaccionaron con dureza contra Pergolini, recordando episodios previos en los que se le acusó de burlarse de un femicidio. En particular, se señaló un comentario realizado hace un mes sobre el crimen de Carolina Flores, víctima asesinada por su suegra, donde el conductor dijo: "En el fondo estaría pensando, me ahorré un regalo para el Día de la Madre", refiriéndose al esposo de la víctima.

Mario Pergolini criticado por doble discurso tras hablar de femicidios en TV

En la plataforma X (ex Twitter), usuarios expresaron su rechazo con mensajes como: "¿Acaso esta es la misma persona que se rió de una chica mexicana que fue asesinada por su suegra? Y la otra es la misma que estaba en ese momento y no dijo nada? Mirá vos che" y "Este se burló de un femicidio en cámara. Así son. Amigo de Cordera, todo. Qué asco de mierda que sos Pergolini".

Otra crítica recurrente en redes fue el señalamiento de un supuesto doble discurso: "Mirá como son todos feministas ahora, che. 364 días al año siendo unas lacras, hdp, gorilas y amigos de todos los misóginos y un día se ponen serios y se tiran una editorial". Este comentario refleja la indignación por la actitud de quienes llaman a la reflexión solo cuando un caso se vuelve mediático, pero mantienen conductas cuestionables el resto del tiempo.